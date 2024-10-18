Для 28 тысяч жительниц Саратова обновили женскую консультацию

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В женской консультации Саратовской городской поликлиники № 16 сделали ремонт. Масштабные изменения претерпели входная зона, гардеробная, регистратура, кабинет старшей акушерки, кабинет заведующей и кабинет врачебного приема, а также часть коридора и санузел для сотрудников и пациентов.В женской консультации поликлиники наблюдаются 28 тысяч женщин, 300 из них сейчас ожидают ребенка. Прием ведут семь участковых врачей акушеров-гинекологов, врач дневного стационара, врач специализированного приема по невынашиванию беременности, врач кабинета сохранения и восстановления репродуктивной функции, принимает врач УЗИ-диагностики, социальный работник и медицинский психолог, также работает дневной стационар на 10 коек.«У нас есть все специалисты, чтобы оказать женщине необходимую гинекологическую помощь, спланировать беременность и вести ее до родов. Нам не хватало только уюта и комфорта. Выделенные средства предоставили такую возможность, теперь все женщины приходят к нам с удовольствием и не скрывают своих положительных эмоций от случившихся перемен», – рассказала главный врач поликлиники Наталья Квитчук.Средства на ремонт женских консультаций выделены в рамках региональной целевой программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. Всего в этом году ремонт проведут 29 женских консультаций в Саратове и области.