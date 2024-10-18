18 октября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
17:05 | 18 октября
На военную службу по контракту вне очереди
16:00 | 18 октября
Школьница разработала и провела для учеников брейн-ринг по истории казачества
14:21 | 18 октября
В Саратов прибыли члены международного жюри, чтобы оценить участниц фестиваля «Принцесса цирка»
11:00 | 18 октября
Для 28 тысяч жительниц Саратова обновили женскую консультацию
10:44 | 18 октября
Бойца СВО из Саратовской области наградили орденом Мужества
09:14 | 18 октября
Саратовских предпринимателей позвали с бизнес-миссией в Башкирию
23:00 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова награждает победителей экономического диктанта-2024
21:08 | 17 октября
В Саратове открылся Форум по реализации государственной национальной политики на территории области
17:16 | 17 октября
Турция заинтересована в поставках сельхозпродукции саратовских компаний
15:58 | 17 октября
На восстановление здания администрации выделят средства из резервного фонда
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Для 28 тысяч жительниц Саратова обновили женскую консультацию

Новости / Здоровье
Для 28 тысяч жительниц Саратова обновили женскую консультацию


В женской консультации Саратовской городской поликлиники № 16 сделали ремонт. Масштабные изменения претерпели входная зона, гардеробная, регистратура, кабинет старшей акушерки, кабинет заведующей и кабинет врачебного приема, а также часть коридора и санузел для сотрудников и пациентов.

Для 28 тысяч жительниц Саратова обновили женскую консультацию

В женской консультации поликлиники наблюдаются 28 тысяч женщин, 300 из них сейчас ожидают ребенка. Прием ведут семь участковых врачей акушеров-гинекологов, врач дневного стационара, врач специализированного приема по невынашиванию беременности, врач кабинета сохранения и восстановления репродуктивной функции, принимает врач УЗИ-диагностики, социальный работник и медицинский психолог, также работает дневной стационар на 10 коек.

«У нас есть все специалисты, чтобы оказать женщине необходимую гинекологическую помощь, спланировать беременность и вести ее до родов. Нам не хватало только уюта и комфорта. Выделенные средства предоставили такую возможность, теперь все женщины приходят к нам с удовольствием и не скрывают своих положительных эмоций от случившихся перемен», – рассказала главный врач поликлиники Наталья Квитчук.

Средства на ремонт женских консультаций выделены в рамках региональной целевой программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. Всего в этом году ремонт проведут 29 женских консультаций в Саратове и области.