Врачи Ртищевской больницы освоили новый биохимический анализатор

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На новом оборудовании проведено порядка 40 тысяч исследований.В конце прошлого года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, больница обновила свою диагностическую лабораторию.Биохимический анализатор позволяет быстро и точно определять широкий спектр биохимических показателей, что критически важно для своевременного выявления заболеваний и оценки состояния здоровья. Благодаря этой технологии врачи имеют возможность принимать более обоснованные клинические решения, что в конечном итоге способствует улучшению качества лечения.«Анализатор - незаменимый помощник в любой лаборатории. От корректности его работы зависит достоверность получаемых результатов исследований. За текущий год специалистами клинико-диагностической лаборатории уже проведено порядка 40 тысяч исследований. Это современное оборудование повысило качество диагностики для наших пациентов», - рассказал главный врач районной больницы Алексей Сергеев.