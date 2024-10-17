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Врачи Ртищевской больницы освоили новый биохимический анализатор

Новости / Здоровье
Врачи Ртищевской больницы освоили новый биохимический анализатор


На новом оборудовании проведено порядка 40 тысяч исследований.

В конце прошлого года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, больница обновила свою диагностическую лабораторию.

Биохимический анализатор позволяет быстро и точно определять широкий спектр биохимических показателей, что критически важно для своевременного выявления заболеваний и оценки состояния здоровья. Благодаря этой технологии врачи имеют возможность принимать более обоснованные клинические решения, что в конечном итоге способствует улучшению качества лечения.

«Анализатор - незаменимый помощник в любой лаборатории. От корректности его работы зависит достоверность получаемых результатов исследований. За текущий год специалистами клинико-диагностической лаборатории уже проведено порядка 40 тысяч исследований. Это современное оборудование повысило качество диагностики для наших пациентов», - рассказал главный врач районной больницы Алексей Сергеев.