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В Саратовской области прошла масштабная донорская акция

Новости / Здоровье
В Саратовской области прошла масштабная донорская акция


Кровь и ее компоненты сдали 257 доноров, 103 из них сдали кровь впервые

Доноры смогли сдать кровь на территории студенческого городка Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, в Саратовской областной станции переливания крови и в подразделениях станции, расположенных в Энгельсе и в Балашове.

Всего в этот день сдали кровь и её компоненты 257 доноров, из них - 103 человека пришли на донацию впервые, а 42 студента сдали кровь в день своего совершеннолетия. Студенты-медики поделились, что с нетерпением ждали наступления совершеннолетия, чтобы принять участие в акции и влиться в донорское движение.

Итогами акции поделился главный врач Саратовского Центра Крови, доктор медицинских наук, профессор Алексей Данилов

«В сегодняшней межвузовской донорской акции приняли участие студенты 4-х ВУЗов, что является результатом ежедневной, системной работы с жителями. Акция подтверждает, насколько эффективно взаимодействуют органы государственной власти, общественные организации и образовательные учреждения. Мы благодарим организаторов, и приглашаем всех присоединиться к этому благородному делу. Ведь только благодаря нашим донорам все медицинские учреждения обеспечены компонентами крови в полном объёме», - рассказал Алексей Николаевич. Каждый участник акции получил шоколадку и тематические сувениры в зависимости от количества донаций.

В Саратовской области прошла масштабная донорская акция

«С начала года более 12 тыс жителей области стали донорами крови. Впервые это сделали около 2 тыс человек. Показатели выросли по сравнению с прошлым годом на 2,4% и на 3% соответственно. Благодарим всех доноров, кто сдал кровь впервые и тех, кто делает это регулярно. Именно их активная гражданская позиция и неравнодушие позволяет выполнять заявки медицинских организаций области в полном объёме, недостатков в крови и в компонентах крови нет», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.


В Саратовской области прошла масштабная донорская акция

Акция проведена в рамках проект АНО «Донор Волга» «ДОНОРСТВО КРОВИ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ» и реализуется при поддержке Саратовского Центра Крови и Фонда президентских грантов