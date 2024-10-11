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В Балтайской районной больнице появится долгожданный лифт

Новости / Здоровье
Стационар Балтайской районной больницы, где устанавливается лифт, рассчитан на 32 койки круглосуточного пребывания в двух отделениях – терапевтическом и хирургическом.


Во время строительства корпуса еще 40 лет назад лифт не был установлен, что доставляло множество неудобств сотрудникам и посетителям. В настоящее время благодаря проекту губернатора Романа Бусаргина, который предложил региональную программу по замене лифтового оборудования в медучреждениях, работы по монтажу лифта уже идут. Проводится обвязка шахты, идет подготовка подвальных и чердачных помещений, сам подъемник уже доставлен и скоро будет установлен.⠀

«Лифт в районной больнице – вещь необходимая, как для пациентов, так и для персонала. Подъемник будет востребован ежедневно. С его помощью организуем беспрепятственное перемещение маломобильных граждан, пациентов на каталках и реанимационных кроватях, перевозка грузов, перемещение сотрудников. У всех появится доступ на все этажи самых востребованных отделений. Поэтому жители района с нетерпением ждут реализации задуманного», – прокомментировала главный врач районной больницы Алла Савинкова.

Напомним, в текущем году по региональной программе планируется заменить 34 лифта, 12 из них уже введено в эксплуатацию.