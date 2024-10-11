В СГМУ проходит международная конференция
11-12 октября в Саратове на базе СГМУ проходит V международная научно-практическая конференция «Проектирование здоровья: стратегии и практики инноваций». Организатор - институт общественного здоровья, здравоохранения и гуманитарных проблем медицины Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.
По сообщению организаторов, главная цель мероприятия - рассмотрение вопросов обеспечения высокого уровня общественного здоровья и организации медицинской помощи, в том числе разработки и применения эффективных технологий управления здравоохранением и его этико-правового регулирования, гуманитарной экспертизы практик здоровья.
Участники делятся своими наработками, обсуждают современные тенденции и инновационные решения в сфере медицины. На основе полученных знаний и компетенций слушатели смогут проводить анализ управленческих практик, используемых в медицинских организациях, интерпретировать результаты данного анализа, внедрить инновации и оптимизировать процессы управления медицинскими организациями.
Саратовская клиника «Винир» рассказала о последних достижениях в области мировой стоматологии. По словам исполнительного директора стоматологии Марины Сергеевны Бекшановой, «инновационные подходы к лечению включают современные методы диагностики с Искусственным Интеллектом и технологии лечения при сотрудничестве роботов-ассистентов и врачей, что позволяет значительно повысить комфорт для пациентов и вывести медицину на новый уровень». Марина Сергеевна также рассказала о внедрении цифровых технологий в стоматологическую практику клиники. «Используя 3D-печать, стоматологические сканеры и искусственный интеллект мы можем не только сократить время на процессы, но и обеспечить высочайшую точность при проведении всех видов лечения», — добавила она.
Участники конференции проявили живой интерес к представленным идеям и вопросам, обсуждая перспективы их внедрения в практику.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjcVneUB
По сообщению организаторов, главная цель мероприятия - рассмотрение вопросов обеспечения высокого уровня общественного здоровья и организации медицинской помощи, в том числе разработки и применения эффективных технологий управления здравоохранением и его этико-правового регулирования, гуманитарной экспертизы практик здоровья.
Участники делятся своими наработками, обсуждают современные тенденции и инновационные решения в сфере медицины. На основе полученных знаний и компетенций слушатели смогут проводить анализ управленческих практик, используемых в медицинских организациях, интерпретировать результаты данного анализа, внедрить инновации и оптимизировать процессы управления медицинскими организациями.
Саратовская клиника «Винир» рассказала о последних достижениях в области мировой стоматологии. По словам исполнительного директора стоматологии Марины Сергеевны Бекшановой, «инновационные подходы к лечению включают современные методы диагностики с Искусственным Интеллектом и технологии лечения при сотрудничестве роботов-ассистентов и врачей, что позволяет значительно повысить комфорт для пациентов и вывести медицину на новый уровень». Марина Сергеевна также рассказала о внедрении цифровых технологий в стоматологическую практику клиники. «Используя 3D-печать, стоматологические сканеры и искусственный интеллект мы можем не только сократить время на процессы, но и обеспечить высочайшую точность при проведении всех видов лечения», — добавила она.
Участники конференции проявили живой интерес к представленным идеям и вопросам, обсуждая перспективы их внедрения в практику.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjcVneUB