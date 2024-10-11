Большая часть ультразвуковых исследований в Балаковской районной поликлинике проводится на современном оборудовании

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Оборудование получено в рамках программы модернизация первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Оснащение УЗИ-кабинетов в рамках программы началось три года назад. В поликлинику поступило 14 аппаратов УЗИ, включая два переносных. Оборудование распределено по поликлиническим отделениям, где успешно используется для диагностики заболеваний. Только за 9 месяцев текущего года в поликлинике проведено почти 75 тыс ультразвуковых исследований.«Новые УЗИ-аппараты относятся к экспертному классу. Изображения на них очень четкие и хорошего разрешения, даже при трудных случаях. С этим оборудованием улучшилось качество и расширился круг ультразвуковых исследований. Мы смотрим органы брюшной полости и мочевыводящей системы, лимфатические узлы, мягкие ткани. В условиях поликлиники стали доступны ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей, головы и шеи, полостные исследования органов малого таза у женщин и мужчин. Проведение обследований нетранспортабельных пациентов при помощи портативных УЗИ-аппаратов – на дому», - рассказал главный врач районной поликлиники Александр Овсянников.