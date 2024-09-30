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В Саратове обновляют женские консультации

Новости / Здоровье
В Саратове обновляют женские консультации


В этом году на ремонт 29 женских консультаций в Саратове и области по инициативе губернатора Романа Бусаргина было выделено свыше 43 млн рублей.

После ремонта открыла свои двери обновленная женская консультация поликлинического отделения № 2 Саратовской городской клинической  больницы № 5.

В состав больницы входят две женские консультации, на улице Клочкова, 74 и по Рабочему проезду, 3. В настоящий момент здесь оказывают медицинскую помощь порядка 25 тысячам женщинам, наблюдаются порядка двухсот беременных.

«Женские консультации играют важную роль в вопросе сохранения репродуктивного здоровья. В нашей консультации были отремонтированы коридор и холл, заменили потолочные и напольные покрытия, установили пластиковые двери. Было отделено хирургическое отделение от общего коридора дополнительной пластиковой перегородкой. Мы получили светлые просторные коридоры, современные цветовые решения и материалы. Здесь стало комфортней находится всем – и пациенткам, и сотрудникам. И это уже благоприятно сказывается на общей атмосфере и на настроении», – уверен главный врач Марат Шамьюнов.