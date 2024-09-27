На базе Балашовской районной больницы начали проводить МРТ-исследование с контрастированием

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Проведение инновационного исследования открывает новые возможности для ранней диагностики и лечения различных заболеваний.Оборудование было получено в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2021 года. Ежемесячно на аппарате проводится порядка 400 исследований.«Новый вид исследований мы начали проводить на этой неделе. Безусловно, это расширяет диагностические возможности наших врачей, позволяет получить более чёткие и информативные изображения мягких тканей, кровеносных сосудов и внутренних органов. Это помогает выявлять онкологические заболевания, метастазы, доброкачественные образования и другие патологии на ранних стадиях.Процедура проходит быстро и безболезненно, а результаты исследования доступны сразу же после окончания сканирования. Пройти исследование можно по направлению врача», - рассказал главный врач районной больницы Андрей Гадяцкий.