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На базе Балашовской районной больницы начали проводить МРТ-исследование с контрастированием

Новости / Здоровье
На базе Балашовской районной больницы начали проводить МРТ-исследование с контрастированием


Проведение инновационного исследования открывает новые возможности для ранней диагностики и лечения различных заболеваний.

Оборудование было получено в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2021 года. Ежемесячно на аппарате проводится порядка 400 исследований.

«Новый вид исследований мы начали проводить на этой неделе. Безусловно, это расширяет диагностические возможности наших врачей, позволяет получить более чёткие и информативные изображения мягких тканей, кровеносных сосудов и внутренних органов. Это помогает выявлять онкологические заболевания, метастазы, доброкачественные образования и другие патологии на ранних стадиях.

Процедура проходит быстро и безболезненно, а результаты исследования доступны сразу же после окончания сканирования. Пройти исследование можно по направлению врача», - рассказал главный врач районной больницы Андрей Гадяцкий.