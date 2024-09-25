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Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства

Новости / Здоровье
Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства


Такая поддержка доступна для льготных категорий граждан. К ним относятся инвалиды 1-2-3-й групп и дети-инвалиды. Они получают социальный пакет от государства, в который входят бесплатное лечение и получение дорогостоящих препаратов.

Однако, некоторые пациенты выбирают компенсацию, которая не превышает 1200 рублей в месяц.

При сохранении соцпакета человек в течение года будет обеспечен необходимыми лекарствами, в том числе дорогостоящими. Эквивалент годовой стоимости лекарств – от 100 рублей и выше. При этом он получает препараты не только по основному заболеванию, но и по сопутствующему. Перечень лекарств обновляется ежегодно и включает в себя около 800 наименований препаратов.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков отмечает, что вернуть утраченное право на соцпакет в течение года возможно, но для этого потребуется определенное время.

«В области проживают около 300 тыс граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, из них 164 тыс - федеральные льготники. Многие из них заблуждаются в том, что незначительная денежная компенсация сможет покрыть затраты на приобретение необходимых препаратов, а 70% пациентов, выбравших денежную компенсацию, к сожалению, тратят их на иные нужды, что является по сути отказом больного от лечения.

До 1 октября есть возможность вернуть право на федеральную льготу. Для пациента - это гарантия того, что при необходимости использования использования даже самых дорогостоящих препаратов, они будут представлены бесплатно на регулярной основе», - подчеркнул Владимир Дудаков.