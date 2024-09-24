Региональный сосудистый центр Балаковской городской клинической больницы работает в круглосуточном режиме

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В специализированное отделение доставляются пациенты с острыми сосудистыми патологиями со всего севера области, а это территория с численностью населения более 450 тысяч человекГрамотно организованная маршрутизация позволяет оказывать медицинскую помощь в рамках «золотого часа», уменьшить объем поражения миокарда и ускорить период восстановления пациентов. С момента открытия, отделение рентгенэндохирургических методов диагностики и лечения планомерно увеличивает объем исследований и операций на высокоточном оборудовании, а значит, увеличивается и количество пациентов, которым вовремя оказали медицинскую помощь.В сентябре в коллектив после окончания ординатуры ГБУ НМИЦ Хирургии имени А.В. Вишневского влился молодой хирург - Павел Алимов. В Москве он осваивал премудрости эндоваскулярных диагностики и лечения под чутким контролем основателя специальности «Рентгенэндоваскулярная хирургия» в нашей стране - Баграта Алекяна.«Высокотехнологическая медицинская помощь в Балаковской клинической больнице оказывается, как в экстренном, так и плановом порядке. Операционная оснащена по последнему слову техники. Современный ангиографический комплекс с расширенным функционалом позволяет выполнять все известные виды рентгенохирургических вмешательств на сосудах. Мощность установки рассчитана на проведение порядка полутора тысяч сложнейших операций в круглосуточном режиме ежегодно. Модель обладает сниженной рентгеновской нагрузкой, а значит, лучевое воздействие на пациентов и врачей минимальное.Приобретение дорогостоящего диагностического оборудования - один из шагов в реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированной Президентом России Владимиром Путиным.Новое тяжелое оборудование помогает вернуть здоровье и спасти жизнь, способствует улучшению демографической ситуации, по которой, как подчеркивает губернатор области Роман Бусаргин, необходимо проводить много планомерной и сложной работы, чтобы добиться положительных результатов», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.