Рекомендации московских специалистов будут реализованы саратовскими врачами

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Эксперты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России прибыли в Саратовскую область с намерением оценить качество оказания специализированной медицинской помощи по профилю «Детская хирургия» в трёх крупных стационарах региона: Саратовской областной детской клинической больнице, Балаковской городской клинической больнице и Энгельсской городской клинической больнице № 1.В рамках визита оценивалось качество ведения медицинской документации, объемы оказанной высокотехнологичной медицинской помощи, организация работы приемного отделения, оснащенность медицинскими изделиями и автоматизация процессов оказания медицинской помощи.В состав исследовательской экспертной группы вошли врач - детский хирург, организатор здравоохранения ФГАУ «НМИЦ здоровья» Минздрава России Татьяна Прудникова, старший научный сотрудник, врач - детский хирург Екатерина Романова, врач - детский хирург, врач-детский уролог-андролог Олег Беспалюк. Они положительно оценили работу областных специалистов и дали рекомендации в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий».«Эксперты приехали для проведения оценки состояния специализированной медицинской помощи, для чего провели анализ нормативно-правовых документов, медицинских карт, организации работы всех подразделений. На основе полученной информации будут даны рекомендации, которые применим на практике. Безусловно, это приведёт к улучшению качества оказываемых медицинских услуг. Однако, стоит отметить, что квалификация и качество работы саратовских медиков оцениваются высоко уже не первой экспертной группой», - отметил министр здравоохранения области Владимир Дудаков.