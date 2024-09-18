18 сентября 2024 СРЕДА
Новости
17:38 | 17 сентября
Свечи, броши, посуда, открытки: эксперты отобрали лучшие саратовские сувениры
13:33 | 17 сентября
О регламентах и сервисах АСТ ГОЗ расскажут на конференции в Санкт-Петербурге
12:47 | 17 сентября
Звёзды «Танцев на ТНТ», «Пищеблока» и другие кумиры в роли преподавателей истории
12:44 | 17 сентября
Новый биохимический анализатор помогает ровенским врачам в диагностике
11:30 | 17 сентября
Для школьников провели «НЕурок географии»
10:53 | 17 сентября
Новая модельная библиотека в Ровном готова принимать читателей
09:48 | 17 сентября
В Саратове пройдет заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»
18:13 | 16 сентября
Саратовских школьников приглашают выбрать профессию в «Лаборатории будущего»
18:00 | 16 сентября
Строитель из Саратова отправился на СВО бороться с нацизмом
17:30 | 16 сентября
«Молодая Гвардия Единой России» продолжает набор волонтеров для работы в новых регионах России
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Новый биохимический анализатор помогает ровенским врачам в диагностике

Новости / Здоровье
Новый биохимический анализатор помогает ровенским врачам в диагностике


В конце прошлого года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, Ровенская районная больница обновила свою диагностическую лабораторию.

В числе нового оборудования - биохимический анализатор. Он позволяет быстро и точно определять широкий спектр биохимических показателей, что критически важно для своевременного выявления заболеваний и оценки состояния здоровья. Благодаря этой технологии врачи имеют возможность принимать более обоснованные клинические решения, что способствует улучшению качества лечения.

«Нашими специалистами проведено порядка 30 тысяч исследований с использованием этого анализатора. Несомненно, современное оборудование повысило качество диагностики больных. Мы гордимся, что можем предложить нашим пациентам передовую медицинскую помощь», - рассказала главный врач районной больницы Светлана Светова.