Новый биохимический анализатор помогает ровенским врачам в диагностике

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В конце прошлого года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, Ровенская районная больница обновила свою диагностическую лабораторию.В числе нового оборудования - биохимический анализатор. Он позволяет быстро и точно определять широкий спектр биохимических показателей, что критически важно для своевременного выявления заболеваний и оценки состояния здоровья. Благодаря этой технологии врачи имеют возможность принимать более обоснованные клинические решения, что способствует улучшению качества лечения.«Нашими специалистами проведено порядка 30 тысяч исследований с использованием этого анализатора. Несомненно, современное оборудование повысило качество диагностики больных. Мы гордимся, что можем предложить нашим пациентам передовую медицинскую помощь», - рассказала главный врач районной больницы Светлана Светова.