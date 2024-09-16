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Цифровой маммограф Саратовской районной больницы работал в Сватовском районе

Новости / Здоровье
Цифровой маммограф Саратовской районной больницы работал в Сватовском районе

Получаемое новое оборудование позволяет расширять географию работы саратовских врачей
Маммографическая система на базе ГАЗ была получена  в районную больницу благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодняшний день общее количество проведенных с помощью передвижного комплекса исследований составляет более 1 тысячи. У четырех пациенток выявлена патология.

Цифровой маммограф Саратовской районной больницы работал в Сватовском районе

«Мы рады, что мобильность передвижного комплекса позволяет проводить важное для женщин исследование не только для жителей нашего Гагаринского района, но и новых территорий. За две недели работы в Сватове была обследована 341 пациентка, у двоих выявлена патология.

В медицинские бригады, которые выезжают в Сватовский район, включаются наиболее востребованные специалисты и диагностическая аппаратура. Маммографическое исследование с профилактической целью для женщин сорока лет обязательно. Получаемое в рамках программы оборудование позволяет расширить географию нашей работы и проводить обследования там, где они очень нужны», - рассказал главный врач Саратовской районной больницы Михаил Перепелов