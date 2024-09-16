«Семейный код донора»: Саратовская областная станция переливания крови проведет несколько донорских акций

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С февраля 2024 года Саратовская областная станция переливания крови принимает активное участие во Всероссийской акции-конкурсе «Семейный код донора», проводимой в рамках мероприятий Года семьи.Организаторами акции выступают – Координационный совет при общественной палате Российской Федерации по донорству крови и костного мозга, Федеральное медико-биологическое агентство, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения. Соорганизатор – Российский Красный Крест.В ближайшее время в рамках акции «Семейный код донора» состоятся несколько мероприятий. Так, 17 сентября сотрудники станции примут участие в онлайн-консультации направленной на продвижение донорства как семейной традиции (https://vk.com/nfrzmoscow?w=wall-32812410_13816).С 21 по 23 октября во всех подразделениях Саратовской областной станции переливания крови пройдет донорская акция «День отца» .С 25 по 27 ноября также во всех подразделениях станции будет организована донорская акция «День матери».