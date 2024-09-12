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Более 250 тысяч жителей области сделали прививку от гриппа

Новости / Здоровье
Более 250 тысяч жителей области сделали прививку от гриппа


В Саратовской области набирает обороты кампания по вакцинации жителей региона. На данный момент более 250 тысяч человек уже сделали прививку от гриппа. Этому способствует высокая сознательность жителей и широкая кампания, которую проводит участковая служба – терапевты и медицинские сестры, сотрудники регистратуры. Помимо этого, разъяснительную работу среди пациентов о необходимости прививок работники поликлиник ведут и при обычном плановом посещении учреждений.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства. Предварительная запись к врачу не требуется.

«Вакцинация населения проводится ежегодно в осенний период вакцинами последнего поколения, содержащими в своём составе высокоочищенные антигены актуальных штаммов вируса гриппа, ежегодно рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения. Вакцины хватит всем желающим. Мы приглашаем всех прийти и привиться. Призываем пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями не откладывать вакцинацию в долгий ящик, прививка позволит уберечь от тяжелых осложнений. Прививку необходимо сделать до широкого распространения гриппа», - напомнил министр здравоохранения Владимир Дудаков.