Круглосуточный детский травмпункт на базе детской областной клинической больницы начнет работу с 1 ноября.

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Такую информацию по итогам прямой линии губернатора Романа Бусаргина озвучил министр здравоохранения Владимир Дудаков.Напомним, в ходе прямого эфира на телеканале «Россия-24» с вопросами по поводу работы таких учреждений к главе региона обратились жители областного центра.Роман Бусаргин сообщил, что принято решение открыть круглосуточный детский травмпункт на базе областной детской клинической больницы.Кроме того, губернатор рассказал, что действующий травмпункт на улице Лисина перейдет на работу в круглосуточном режиме. Это также произойдет с 1 ноября текущего года.