Саратовские медики выехали для работы в Сватовский район

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Бригада под руководством главного врача Саратовской городской детской клинической больницы Ираны Мириевой работает в подшефном Сватовский районе.Терапевты, педиатры и узкие специалисты проводят диспансеризацию и лечение жителей в селах и в Сватово ЛНР.В составе бригады офтальмолог, эндокринолог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, невролог и другие специалисты. Также жители новых территорий могут сделать флюорографию и маммографию в передвижных мобильных комплексах.Мобильными бригадами врачей уже совершено 8 выездов на территории Донецкой и Луганской республик. Проведены углубленные профилактические осмотры 13 тыс. детей и более 6 тыс. взрослых.«Саратовская область в рамках шефской помощи оказывает всестороннюю поддержку жителям на новых территориях. Саратовских медиков в Сватово ждут всегда с нетерпением. Наши врачи приезжают, чтобы поделиться опытом, взять на себя часть той огромной работы, которая легла на плечи местных медиков. Они проявляют высокую ответственность и мужество, на деле доказывают свой профессионализм», - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков