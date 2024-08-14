Строительство поликлиники в Новоузенске идет в соответствии с графиком

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Новое здание для удобства врачей и пациентов строится ближе к стационару на территории больничного городка.Строительство поликлиники на 400 посещений в смену идет в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным.Работы на важном для жителей района объекте по улице Зеленый клин подходят к концу. Сейчас идет установка внутренних перегородок, чистовая отделка помещений, устройство плитки пола, монтаж водопровода и отопления, произведен монтаж лифтов. В конце августа будут готовы помещения для установки тяжелого оборудования.«Поликлиника будет оснащена современным оборудованием, преимущественно отечественного производства - цифровым маммографом и рентгеновским аппаратом, компьютерным томографом, флюорографом, лабораторным оборудованием. Все в соответствии с современными стандартами. Это позволит решить проблему доступности и качества медицинской помощи населению района, полноценно приблизить ее до каждого жителя, а поликлинике - соответствовать принятым стандартам», - отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.