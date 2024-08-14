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В Ершовском районе по просьбам жителей отремонтировали 37 км трассы

Новости
В Ершовском районе по просьбам жителей отремонтировали 37 км трассы


По нацпроекту Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» завершен ремонт протяженного участка региональной трассы «Ершов - Орлов Гай». Стоимость работ превысила 880 млн рублей.

Кроме того, открыто движение по мосту, который до начала реконструкции прозвали мостом-лего из-за бетонных блоков – они долгое время выполняли функцию ограждения.

Специалисты областного минтранса побывали в селе Новорепное Ершовского района, пообщались с жителями, которые ранее просили отремонтировать трассу, вдоль которой расположен их населенный пункт.

«Сельхозпроизводители жаловались: закажут, например, определенный объем солярки с доставкой. Доставщики раз приедут, а затем отказываются по такой дороге ехать ещё раз», - рассказал один из жителей Владимир Ивашкин.

По словам жителей, по трассе, которая соединяет их район с Дергачевским, проезжает большое количество большегрузов, особенно в период уборочной. Скорая помощь приезжает к ним из районного центра – Ершова – это больше 30 км пути. Теперь, с новой дорогой, медработники приезжают в село быстрее в два раза.

На самой дороге расположен мост, который пришел в аварийное состояние. Ранее глава региона Роман Бусаргин говорил о необходимости подходить к ремонтным работам комплексно. Например, если на трассе есть искусственное сооружение, которое нуждается в реконструкции, также включать его в список на ремонт. Мост через реку Таловка фактически построили заново. Длина самого моста - 50 м, вместе с подходами к нему - превышает 500 м. Ширина - 10,6 м, в том числе проезжей части - 8 м. В настоящее время работы по мосту завершены, движение по нему открыто.