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В Вольской районной больнице работают рентгеновский цифровой аппарат и цифровой флюорограф

Новости / Здоровье
В Вольской районной больнице работают рентгеновский цифровой аппарат и цифровой флюорограф

Оборудование получено в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Проводимые исследования позволяют, как своевременно исключить, так и выявить патологию органов дыхания.

За девять месяцев работы было проведено более 49 тысяч диагностических исследований. За это время у жителей были выявлены случаи пневмонии, четыре случая туберкулеза, у одного жителя выявлено онкологическое заболевание.

«Небольшие дозы облучения не наносят никакого вреда и не вызывают побочных эффектов. Это равносильно тому количеству радиации, которое мы получаем естественным образом за несколько дней жизни в обычных условиях.

Важно проходить флюорографию каждый год всем без исключения, особенно тем, кто входит в группу риска. В первую очередь это люди с наследственным фактором — если у кого-то родственников уже был рак лёгкого. В группе риска — курильщики (причём любых сигарет и гаджетов), сотрудники вредных производств (металлурги, сварщики и другие), пациенты с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями, хроническими пневмониями», - прокомментировал главный врач районной больницы Вадим Резников.

Ежегодное прохождение флюорографии даёт возможность выявить злокачественное новообразование или туберкулёз на ранней стадии, когда клинические проявления ещё отсутствуют