Новый ФАП села Кипцы Екатериновского района готов к приему пациентов

просмотров: 129

ФАП возведен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Медицинская помощь на ФАПе будет оказываться более 900 жителям села Кипцы и деревни Михайловка. Работы по брендированию и благоустройству прилегающей территории завершены.Новый ФАП оснащен всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Здесь можно будет получить первичную, доврачебную медицинскую помощь, пройти диспансеризацию, вакцинацию. А также сделать ЭГК, спирографию, померить уровень глюкозы и холестерина крови и многое другое. В дальнейшем будет вестись розничная торговля лекарственными препаратами, в том числе и по заявкам жителей. Так же будет возможность выписки и выдачи препаратов льготным категориям граждан.«ФАПы являются модульными конструкциями, это значительно сокращает сроки их возведения, а уникальность программы модернизации первичного звена здравоохранения в том, что один из приоритетов - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства. Кроме того, в новых ФАПах созданы комфортные условия труда для медиков», - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.