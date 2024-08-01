Оборудование открывшегося центра охраны зрения детей не имеет аналогов в Саратове

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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков побывал в Центре по адресу ул. Наумовская,39а, где расположен один из филиалов Саратовской центральной городской детской поликлиники. В кабинете охраны зрения и дневном стационаре офтальмологического профиля под наблюдением опытных врачей и медицинских сестер могут получать медицинскую помощь дети из всех лечебных учреждений Саратова и области до17 лет включительно.Современное оборудование позволяет проводить углубленную диагностику и корректировать состояния при таких заболеваниях глаз, как миопия, нарушение аккомодации, нарушение бинокулярного зрения и других.Практически все закупленная аппаратура отечественного производства, а комплекс БОС - оригинальная отечественная разработка. С его помощью проводят диагностику функционального состояния зрительного анализатора, а также предупреждают ухудшение зрения, возникающее при высоких зрительных нагрузках и в результате действия стресса.Эффективность аппарата Синоптофор уже давно и неоднократно доказана, он помог многим людям с косоглазием, которым противопоказано оперативное вмешательство. Его успешно применяют для лечения маленьких детей, которым вмешательства хирургического типа не проводятся в силу возраста.«Центр был открыт при поддержке губернатора Романа Бусаргина в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения».Можно смело сказать, что он не имеет аналогов в Саратове и области. Широкий спектр грамотно подобранного оборудования центра помогает в решении многих офтальмологических проблем у детей. Как мы знаем, раннее выявление нарушений позволяет незамедлительно приступить к лечению, что способствует более эффективным результатам. На базе центра охраны зрения готовы принять всех детей по полису ОМС из всех медицинских учреждений города Саратова и области, состоящих на диспансерном учете у врача-офтальмолога», - подытожил исполняющий обязанности министра Владимир Дудаков.