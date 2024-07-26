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Ежемесячно хирурги сосудистого центра Балаковской больницы проводят около полутора сотен диагностик и стентирований

Новости / Здоровье
Ежемесячно хирурги сосудистого центра Балаковской больницы проводят около полутора сотен диагностик и стентирований

Эндоваскулярная операционная Балаковской городской клинической больницы работает в штатном режиме вот уже более шести месяцев

Специализированная помощь здесь оказывается семь дней в неделю пациентам из девяти районов, включая Балаковский.

В штате сосудистого центра трудятся три хирурга: Александр Майоров, Ильдар Мавлютов и заведующий отделением Алексей Струбалин. В начале сентября коллектив пополнится ещё одним доктором – выпускником ординатуры ГБУ НМИЦ Хирургии имени А.В. Вишневского по целевому направлению Павлом Алимовым.

Ежемесячно в поле зрения хирургов сосудистого центра попадают около полутора сотен пациентов: из них порядка 60% поступают экстренно, а 40% – планово.

По итогам выполнения сосудистой диагностики (коронарографии) порядка 40% обследованных пациентов нуждаются в стентировании, а 10% - в аортокоронарном шунтировании. Первым процедура выполняется сразу, вторых направляют в областной кардиодиспансер, предварительно разобрав каждый конкретный клинический случай на региональном кардиоконсилиуме (проводится в режиме ВКС в системе телемедицинских консультаций).

«Открытие сосудистых центров на территории региона является частью масштабной работы по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – одного из целевых показателей национального проекта Президента России Владимира Путина «Здравоохранение». Децентрализация службы позволяет ощутимо сократить плечо доставки пациентов с сосудистыми катастрофами до места, где доступна специализированная помощь, в границах «золотого окна». Новое тяжелое оборудование помогает вернуть здоровье и спасти жизнь, способствует улучшению демографической ситуации, в которой, как подчеркивает губернатор Роман Бусаргин, мы обязаны добиться положительных результатов в кратчайшие сроки», - поделился исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.