Саратовский химпром привлек рекордный объем инвестиций

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В 1 полугодии 2024 года инвестиции в химпром Саратовской области выросли на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Полугодовой показатель для саратовского химпрома стал рекордным.«За полгода в химпром Саратовской области привлечен рекордный для сопоставимых периодов прошлых лет объем инвестиций. Сумма капиталовложений достигла 8,5 млрд рублей. Компании вкладывают ресурсы в развитие региона, активно используя механизмы господдержки», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.Большая доля средств вложена в развитие балаковского комплекса производства минеральных удобрений - предприятие ведет работу в рамках СПИК 2.0, заключенного при участии Минпромторга России и Правительства региона. Также рост связан с инвестпроектами в производстве стекла, нефтепродуктов, резиновых изделий, компаундов и пр.