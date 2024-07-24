Саратовец получил 12 лет тюрьмы за поджог релейного шкафа

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Начальник следственного управления Приволжского линейного управления МВД на транспорте Николай Кузьмин на радио «Вести ФМ» рассказал, что на территории России, в том числе в Саратовской области, возросло число намеренных поджогов релейных шкафов.Данные преступления приводят к сбоям в работе железнодорожного транспорта и дестабилизируют обстановку в стране. Следственным управлением Приволжского ЛУ МВД России на транспорте возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Позднее их переквалифицировали на ст. 281 Уголовного кодекса РФ - диверсия, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Расследование уголовных дел данной категории осуществляется Федеральной службой безопасности РФ, по многим уже приняты судебные решения.Задержанные полицейскими поджигатели утверждают, что неизвестные люди через мессенджеры предлагают им подзаработать. Чаще всего на такие уговоры поддаются несовершеннолетние или граждане зрелого возраста, либо обманутые злоумышленниками, либо на постоянной основе живущие вне закона.За уничтоженный шкаф злоумышленники предлагают заплатить от 5 до 30 тысяч рублей, в то время как наказание за диверсию предусматривает до 20 лет лишения свободы.Вред от данных противоправных действий ощутимый, поскольку в используемых на железной дороге релейных шкафах с достаточно серьезной защитой от проникновения посторонних находится аппаратура систем железнодорожной автоматики и телемеханики, помогающая следить за движением поездов на конкретном перегоне. После происшествий с релейными шкафами могут случиться сбои на железной дороге.Полковник отметил, что по делам данной категории раскрываемость очень высокая, в отношении исполнителей составляет 100%, поскольку железные дороги на всех важных участках оборудованы системами видеонаблюдения. По видеозаписи преступник обязательно будет найден и привлечен к ответственности. Кроме того, отслеживаются мессенджеры, через которые ведется переписка с кураторами таких преступлений.Заказчики диверсий убеждают исполнителей, что им удастся избежать наказания, используют методы психологического воздействия, иногда угроз, обещают большие деньги или другие блага. Злоумышленники при помощи манипуляций выявляют психологические проблемы и нагнетают настроение подростка, чтобы он на эмоциях согласился совершить акт диверсии. Детей «прощупывают» несколько дней, если те на контакт не идут, то ищут следующих.Заказчики зачастую пребывают за границей или пользуются сервисами, позволяющими скрыть их местоположение, не всегда есть возможность привлечь их к ответственности. Исполнители получают реальные сроки, причем немалые. В 2023 году было совершено три поджога реле-шкафов в зоне обслуживания Приволжского линейного управления МВД России на транспорте, осуждены три молодых человека на 12, 10 и 9 с половиной лет лишения свободы. Одна несовершеннолетняя девушка проведет в заключении 4,5 года.МВД России напоминает: если вам или вашим близким через социальные сети, мессенджеры или другим способом поступило сообщение с предложением заработать денежные средства путем повреждения или поджога релейных шкафов, немедленно обратитесь с заявлением в полицию. Помните, даже если преступление не будет доведено до конца, за покушение также грозит серьезное наказание.