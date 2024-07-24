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Прошло выездное совещание на месте устройства спуска от Триумфальной арки

Новости
Прошло выездное совещание на месте устройства спуска от Триумфальной арки


Главный архитектор области Анастасия Пузанова провела выездное рабочее совещание на месте устройства спуска от Триумфальной арки.

По поручению губернатора Романа Бусаргина в настоящее время ведется проектирование спуска от Триумфальной арки в продолжение ул. им. Радищева А.Н.

На совещании присутствовали главный архитектор города Саратова Дмитрий Деров, разработчики проектной документации, проектировщики, конструкторы. Также был приглашен скульптор Андрей Щербаков.

На встрече рассмотрели варианты конструктивного решения лестничного спуска, устройства протяженного пандуса для маломобильных групп населения. Кроме того, обсудили возможные проектные решения благоустройства прилегающей к спуску территории и предложенное Градозащитным советом Cаратовской областной Думы возможное место установки памятника адмиралу Ушакову.

«Территория непростая, она окружена двумя производственными площадками бывшего комбикормового завода и действующим предприятием Саратовской ГРЭС. Поэтому необходимо не только организовать сам спуск, но и решить вопрос благоустройства прилегающей территории. Кроме того, проектирование ведется с учетом сложного рельефа, что потребует организации террасирования с устройством промежуточных площадок. На месте рассмотрели и возможные варианты установки памятника русскому флотоводцу адмиралу Ушакову. Напомню, ранее рассматривали вариант его установки на территории старой набережной, но по итогам ряда встреч с жителями и представителями Градозащитного совета было принято решение об изменении места установки. По предложению градозащитного сообщества рассмотрим вариант установки скульптуры на проектируемом спуске от Триумфальной арки. По итогу обсуждения нескольких вариантов, принято решение встретиться на месте еще раз, осуществить примерку макета в натуральную величину для подбора наилучшего места установки. Совместно с комитетом по архитектуре города проработаем варианты благоустройства и архитектурного решения прилегающей территории», - отметила Анастасия Пузанова.