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Маткапитал можно будет тратить на строительство жилья через эскроу-счета

Новости
Маткапитал можно будет тратить на строительство жилья через эскроу-счета

Средства материнского капитала можно будет тратить на строительство индивидуальных жилых домов через эскроу-счета с 1 марта 2025 года.

Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.

Эскроу-счёт — это специальный счёт в банке, который открывается для расчётов между покупателем жилья и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, а затем они замораживаются.

Застройщик получает деньги за недвижимость только после сдачи дома в эксплуатацию.