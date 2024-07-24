Маткапитал можно будет тратить на строительство жилья через эскроу-счета

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Средства материнского капитала можно будет тратить на строительство индивидуальных жилых домов через эскроу-счета с 1 марта 2025 года.Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.Эскроу-счёт — это специальный счёт в банке, который открывается для расчётов между покупателем жилья и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, а затем они замораживаются.Застройщик получает деньги за недвижимость только после сдачи дома в эксплуатацию.