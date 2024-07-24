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Осталось совсем немного времени, чтобы выбрать между соцпакетом и деньгами

Новости
Осталось совсем немного времени, чтобы выбрать между соцпакетом и деньгами

Ежегодно до 1 октября федеральные льготники могут вернуть себе право на получение лекарств вместо денежной компенсации на следующий год
Выбор льготника - сохранить или отказаться от соцпакета, должен быть основан на адекватной оценке состояния своего здоровья и возможности его изменения в перспективе, а также стоимости необходимых лекарственных препаратов и возможности их приобретения за счет собственных средств.
Не всегда по карману, особенно людям пенсионного возраста, приобретение всех необходимых лекарственных препаратов, а средств денежной компенсации при таких заболеваниях как: сахарный диабет, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваниях, бронхиальной астме и др. может быть не достаточно.
«Призываю сделать правильный выбор в пользу бесплатных лекарственных препаратов вместо денежной компенсации. Сумма компенсации не восполняет реальные затраты на лечение. Сохраняя соцпакет, человек не только обеспечивает себя необходимым лекарственными препаратами в полном объеме, но и дает возможность направлять дополнительные средства на другие цели здравоохранения.
Федеральная льгота доступна инвалидам 1-2-3-й групп и детям-инвалидам. Обладатель соцпакета имеет право на получение препаратов не только по основному заболеванию, но и по сопутствующим.
Чтобы вернуть соцпакет и бесплатно получать необходимые лекарства, необходимо до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд, оставить заявку на Госуслугах или обратиться в МФЦ», - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.