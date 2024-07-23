Саратовцев приглашают на слет Друзей заповедных островов

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С 13 по 18 октября любители природы соберутся в Заповедной Парме в городе Пермь.Межрегиональное общественное движение за сохранение природного и культурного наследия «Друзья заповедных островов» совместно с фондом «Заповедное посольство» проводит IX Международный слет.Категории участников:- дети и подростки школьного возраста от 14 до 17 лет;- молодёжь, студенты вузов и организаций СПО от 18 до 25 лет;- специалисты особо охраняемых природных территорий; представители общественных организаций и иных некоммерческих организаций природоохранной направленности; представители органов государственной власти; представители СМИ, заинтересованные в освещении природоохранной повестки; представители научно-исследовательских институтов и др.Заявку на участие необходимо заполнить до 15 августа: https://forms.yandex.ru/u/6672b35ceb61460ac9472f41/Официальный сайт: https://dzo.wildnet.ru/