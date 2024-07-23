Саратовцев приглашают на слет Друзей заповедных островов
С 13 по 18 октября любители природы соберутся в Заповедной Парме в городе Пермь.
Межрегиональное общественное движение за сохранение природного и культурного наследия «Друзья заповедных островов» совместно с фондом «Заповедное посольство» проводит IX Международный слет.
Категории участников:
- дети и подростки школьного возраста от 14 до 17 лет;
- молодёжь, студенты вузов и организаций СПО от 18 до 25 лет;
- специалисты особо охраняемых природных территорий; представители общественных организаций и иных некоммерческих организаций природоохранной направленности; представители органов государственной власти; представители СМИ, заинтересованные в освещении природоохранной повестки; представители научно-исследовательских институтов и др.
Заявку на участие необходимо заполнить до 15 августа: https://forms.yandex.ru/u/6672b35ceb61460ac9472f41/
Официальный сайт: https://dzo.wildnet.ru/