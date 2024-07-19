Почти 350 новых супружеских пар появилось в регионе
С 12 по 18 июля специалистами органов ЗАГС произведены 1626 государственных регистраций актов гражданского состояния. Из них 346 – о заключении брака.
В Саратове свои отношения узаконили 185 пар, в том числе:
- во Дворце бракосочетаний – 81;
- в Ленинском отделе ЗАГС – 41;
- в Заводском отделе ЗАГС – 38;
- в Октябрьском отделе ЗАГС – 23.
В Энгельсском районе стало на 44 семьи больше, в Балаковском – на 25, в Вольском – на 15.
На зеркальную дату июля, 24.07.24, которая выпадает на среду, подано более 120 заявлений на государственную регистрацию заключения брака.
В Саратове свои отношения узаконили 185 пар, в том числе:
- во Дворце бракосочетаний – 81;
- в Ленинском отделе ЗАГС – 41;
- в Заводском отделе ЗАГС – 38;
- в Октябрьском отделе ЗАГС – 23.
В Энгельсском районе стало на 44 семьи больше, в Балаковском – на 25, в Вольском – на 15.
На зеркальную дату июля, 24.07.24, которая выпадает на среду, подано более 120 заявлений на государственную регистрацию заключения брака.