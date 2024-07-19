19 июля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 19 июля
Почти 350 новых супружеских пар появилось в регионе
17:00 | 19 июля
Жителей Саратова ждут на сельскохозяйственной ярмарке выходного дня
15:51 | 19 июля
Во Дворце водных видов спорта приступили к ремонту в рамках региональной программы
13:00 | 19 июля
В пункте отбора рассказали о количестве желающих заключить контракт
12:00 | 19 июля
Областной реабилитационный центр запускает новый проект «Выездная служба «Домашний консультант»
12:00 | 19 июля
Саратовские ученые разработали устройство для ускоренной диагностики сердечной недостаточности
11:05 | 19 июля
Octopus вошел в число финалистов национальной премии «Приоритет: Цифра — 2024»  
11:00 | 19 июля
Симоновская птицефабрика внедряет экзоскелеты
10:00 | 19 июля
В Пугачеве ремонтируют автодорогу, проходящую по центральным улицам города
09:00 | 19 июля
Саратовские спортсмены выступят на Первенстве мира
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Почти 350 новых супружеских пар появилось в регионе

Новости
С 12 по 18 июля специалистами органов ЗАГС произведены 1626 государственных регистраций актов гражданского состояния. Из них 346 – о заключении брака.



В Саратове свои отношения узаконили 185 пар, в том числе:

- во Дворце бракосочетаний – 81;

- в Ленинском отделе ЗАГС – 41;

- в Заводском отделе ЗАГС – 38;

- в Октябрьском отделе ЗАГС – 23.

В Энгельсском районе стало на 44 семьи больше, в Балаковском – на 25, в Вольском – на 15.

На зеркальную дату июля, 24.07.24, которая выпадает на среду, подано более 120 заявлений на государственную регистрацию заключения брака.