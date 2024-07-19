Почти 350 новых супружеских пар появилось в регионе

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В Саратове свои отношения узаконили 185 пар, в том числе:- во Дворце бракосочетаний – 81;- в Ленинском отделе ЗАГС – 41;- в Заводском отделе ЗАГС – 38;- в Октябрьском отделе ЗАГС – 23.В Энгельсском районе стало на 44 семьи больше, в Балаковском – на 25, в Вольском – на 15.На зеркальную дату июля, 24.07.24, которая выпадает на среду, подано более 120 заявлений на государственную регистрацию заключения брака.