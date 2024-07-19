Во Дворце водных видов спорта приступили к ремонту в рамках региональной программы

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Дворец водных видов спорта пользуется спросом не только у профессиональных спортсменов, но и у всех любителей здорового образа жизни и является местом проведения как региональных, так и Всероссийских турниров. Ежегодно посетителями бассейна становятся более 50 тысяч саратовцев и гостей города.Для поддержания объекта на высоком функциональном уровне и его соответствии современным стандартам в текущем году в рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, будут проведены работы по текущему ремонту и обновлению материально-технической базы.Министр спорта области Олег Дубовенко посетил дворец и осмотрел ход работ.Подрядная организация приступила к ремонту мужских и женских душевых в прыжковом и плавательном бассейнах. Кроме того, ведутся работы по обработке и обеззараживанию чаши плавательного бассейна. Завершены работы по замене турникетов. Преобразилась и внешняя территория – перед объектом установлены современные лавочки, которые также подходят для отдыха маломобильных групп населения.«Для проведения работ мы определили наиболее оптимальный период - отсутствие соревнований и тренировочного процесса, профилактические работы ресурсоснабжающих организаций, а также заметное снижение спроса среди горожан. Мы ежегодно модернизируем объект, стараясь идти в ногу со временем. Благодаря поддержке губернатора посещение нашего Дворца станет еще более комфортным»,- отметил директор СШОР по водным видам спорта Андрей Голохвастов.Завершить ремонтные работы планируется к началу очередных всероссийских стартов Лига юных чемпионов «Будущий Олимпиец», которые начнутся уже 5 августа. Для пользователей абонементов главный бассейн дворца будет доступен после 10 августа.