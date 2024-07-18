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В 60-ти медицинских организациях Саратовской области первый этап диспансеризации можно пройти в день обращения

Новости / Здоровье
Для удобства жителей внесены изменения в график работы медицинских организаций для проведения диспансеризации

В 60-ти медицинских организациях Саратовской области первый этап диспансеризации можно пройти в день обращения

Работа городских поликлиник организована в вечерние часы и субботние дни, в сельских поликлиниках - в утренние часы по субботам. Кроме того, в районных больницах в один из дней недели организован «вечерний» прием.
Обеспечена возможность использования «Услуги по записи для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации» в электронном формате на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Диспансеризация сельских жителей проводится 38 мобильными бригадами с использованием передвижных медицинских комплексов. В диспансеризации задействованы 2 передвижных мобильных комплекса «Диагностика», 7 лечебно-диагностических передвижных мобильных комплексов, 4 передвижных мобильных комплексов «Диспансеризация», 18 передвижных флюорографических установок, 3 передвижных маммографа.

Все это приносит свои положительные результаты. За 6 месяцев текущего года более 500 тыс. человек прошли диспансеризацию, углубленную диспансеризацию или профосмотр.
Впервые выявлено порядка 17 тыс. случаев болезней системы кровообращения, 1,5 тыс случаев сахарного диабета, а большинство случаев злокачественных новообразований 870 из 982 выявлено на 1-2 стадии.
«Диспансеризация – эффективный механизм выявления различных заболеваний. Перечень обследований, которые можно пройти в рамках диспансеризации, практически идентичен как для женщин, так и для мужчин. Данный список может меняться в зависимости от возраста пациента или, к примеру, вследствие перенесенных ранее заболеваний (например, в программу диспасеризации после COVID-19 включе ряд дополнительных процедур).
Неизменно одно, диспансеризация действительно помогает выявлять различные заболевания, а выявленные на ранней стадии – они быстрее и эффективнее излечиваются. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» пройти диспансеризацию быстро, просто и абсолютно бесплатно!», - добавил исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.