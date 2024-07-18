«Поезд здоровья» спас ещё одну жизнь

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Во время работы «Поезда здоровья» в Петровске у 52-летней жительницы врачом-кардиологом по данным проведённой электрокардиограммы был диагностирован острый инфаркт миокардаПациентка была оперативно доставлена в круглосуточный стационар районной больницы, где ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. После стабилизации состояния ее доставили в Саратовскую областную клиническую больницу для проведения дальнейшего специализированного лечения.Случай с выявлением не просто патологии, а острого состояния, требующего немедленного вмешательства врачей, далеко не единственный. В прошлом году специалисты «Поезда здоровья» выявили подозрение на острый инфаркт у жителя села Березовая Лука Духовницкого района, и тем самым спасли мужчине жизнь.«Многие заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявляются начальные проявления болезни, тем успешнее проходит лечение. Промедление может быть фатальным! Пройти диспансеризацию можно быстро, просто и абсолютно бесплатно! Берегите себя и свое здоровье! Не откладывайте свой визит к врачу «на потом»!» - добавил исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.