18 июля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:45 | 18 июля
В 60-ти медицинских организациях Саратовской области первый этап диспансеризации можно пройти в день обращения
15:00 | 18 июля
Молодые архитекторы – движущая сила, которая проектирует будущее
14:00 | 18 июля
14 спектаклей покажут на фестивале «Театральное Прихоперье»
13:47 | 18 июля
Проведение маркетинговых исследований важнейший элемент деятельности любого бизнеса
13:00 | 18 июля
Саратовских писателей приглашают в литературные резиденции
12:00 | 18 июля
Стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»
11:00 | 18 июля
Летом в студенческих отрядах работает больше тысячи студентов области
10:00 | 18 июля
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за первое полугодие 2024 года
09:07 | 18 июля
«Поезд здоровья» спас ещё одну жизнь
18:00 | 17 июля
На чемпионате России по пахоте устроят гонки «на выживание»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Поезд здоровья» спас ещё одну жизнь

Новости / Здоровье
«Поезд здоровья» спас ещё одну жизнь


Во время работы «Поезда здоровья» в Петровске у 52-летней жительницы врачом-кардиологом по данным проведённой электрокардиограммы был диагностирован острый инфаркт миокарда

Пациентка была оперативно доставлена в круглосуточный стационар районной больницы, где ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. После стабилизации состояния ее доставили в Саратовскую областную клиническую больницу для проведения дальнейшего специализированного лечения.

Случай с выявлением не просто патологии, а острого состояния, требующего немедленного вмешательства врачей, далеко не единственный. В прошлом году специалисты «Поезда здоровья» выявили подозрение на острый инфаркт у жителя села Березовая Лука Духовницкого района, и тем самым спасли мужчине жизнь.

«Многие заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявляются начальные проявления болезни, тем успешнее проходит лечение. Промедление может быть фатальным! Пройти диспансеризацию можно быстро, просто и абсолютно бесплатно! Берегите себя и свое здоровье! Не откладывайте свой визит к врачу «на потом»!» - добавил исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.