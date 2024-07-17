17 июля 2024 СРЕДА
Новости
18:00 | 17 июля
На чемпионате России по пахоте устроят гонки «на выживание»
17:00 | 17 июля
Главой Хвалынского района избран Максим Кузнецов
16:30 | 17 июля
В Лысогорской районной больнице установили оборудование для лапароскопических операций
15:00 | 17 июля
Больше всего сообщений с портала Госуслуги поступает на тему медицины и здравоохранения
14:00 | 17 июля
Саратовская область в числе лидеров по реализации нацпроекта в сфере экспортной деятельности
12:47 | 17 июля
Участника СВО из Саратовской области наградили за доблесть
11:30 | 17 июля
Впервые в Саратове состоится выставка вышитых карт региона
10:38 | 17 июля
На инвестиционной карте России теперь можно размещать частные площадки
09:00 | 17 июля
В Хвалынском муниципальном районе прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы
17:30 | 16 июля
Заработал новый междугородный маршрут между Саратовом и Калининском
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Лысогорской районной больнице установили оборудование для лапароскопических операций

Новости / Здоровье
В Лысогорской районной больнице установили оборудование для лапароскопических операций


Современное оборудование было получено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Стойка установлена в хирургическом отделении районной больницы. Она позволяет проводить операции с наибольшей эффективностью, минимальными травмами и коротким реабилитационным периодом при помощи точечных проколов.

Врачи районной больницы - хирург и акушер-гинеколог прошли обучение по программе «Основы лапароскопической хирургии» на базе Городской клинической больницы им. С.П. Боткина в Медицинском симуляционном центре.

«На сегодняшний день проведено 3 операции и 1 диагностическая лапароскопия. Все пациенты выписаны на четвертые сутки. Использование нового оборудования позволяет значительно сократить время операции, уменьшить риск осложнений и обеспечить пациентам более комфортное послеоперационное восстановление. После такой операции в большинстве случаев остается лишь небольшой рубец. Пациент испытывает меньше боли, а качество его жизни значительно улучшается. При этом ему не нужно ехать на операцию в областной центр», - поделилась главный врач районной больницы Людмила Ситенкова.