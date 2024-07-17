В Лысогорской районной больнице установили оборудование для лапароскопических операций

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Современное оборудование было получено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Стойка установлена в хирургическом отделении районной больницы. Она позволяет проводить операции с наибольшей эффективностью, минимальными травмами и коротким реабилитационным периодом при помощи точечных проколов.Врачи районной больницы - хирург и акушер-гинеколог прошли обучение по программе «Основы лапароскопической хирургии» на базе Городской клинической больницы им. С.П. Боткина в Медицинском симуляционном центре.«На сегодняшний день проведено 3 операции и 1 диагностическая лапароскопия. Все пациенты выписаны на четвертые сутки. Использование нового оборудования позволяет значительно сократить время операции, уменьшить риск осложнений и обеспечить пациентам более комфортное послеоперационное восстановление. После такой операции в большинстве случаев остается лишь небольшой рубец. Пациент испытывает меньше боли, а качество его жизни значительно улучшается. При этом ему не нужно ехать на операцию в областной центр», - поделилась главный врач районной больницы Людмила Ситенкова.