В поликлинике областной клинической больницы - новое оборудование

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Офтальмологический кабинет и кабинет «Диабетическая стопа» получили новое оборудование в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом».Уникальный аппарат ОКТ в офтальмологическом кабинете позволяет детально обследовать структуру глаза и выявлять ранние отклонения в состоянии сосудистой сетки и нервных окончаний. Картинка транслируется на монитор, где ее оценивает врач-офтальмолог. Такое исследование крайне важно для диагностики и наблюдения при диабетической ретинопатии. Показания к исследованию определяет врач после обследования и очной консультации.В кабинете «Диабетическая стопа» современное оборудование позволяет оценить состояние чувствительности и кровотока в нижних конечностях. Опытный врач проведет диагностику диабетической стопы, выберет тактику лечения, проведет подиатрический уход за стопами. На прием к специалисту необходимо записаться сразу после того, как выявлен сахарный диабет. Врач проведет осмотр и расскажет, как правильно ухаживать за стопами и какие симптомы являются поводом для срочного обращения к врачу. При отсутствии жалоб на консультацию необходимо приходить 1 раз в год.«В Саратовской области в настоящее время больных сахарным диабетом более 90 тыс человек. В июле 2023 года Правительством РФ принят федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», в рамках которого и было закуплено современное оборудование. Аппаратура помогает не только проводить раннюю диагностику, но и предотвращать нежелательные последствия заболевания. Следует отметить, что кабинет «Диабетическая стопа», - единственный в области, где можно получить помощь в рамках ОМС», - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.Направление на исследования и консультацию можно получить у своего лечащего врача.