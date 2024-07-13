13 июля 2024 СУББОТА
Новости
18:00 | 12 июля
Саратовский шахматист завоевал «золото» Всероссийских соревнований
17:22 | 12 июля
Вручение первой Международной премии мира им. Льва Толстого пройдет 9 сентября
17:11 | 12 июля
В поликлинике областной клинической больницы - новое оборудование
16:00 | 12 июля
Жителей Саратова приглашают на Театральную площадь за овощами с приусадебных участков
15:00 | 12 июля
В день фольклора в Саратове пройдет дефиле старинных русских костюмов
14:00 | 12 июля
Саратовцев приглашают на Всероссийский конкурс творческих работ «Традиция побеждать»
13:00 | 12 июля
Саратовским предпринимателям стал доступен сервис для привлечения инвесторов в бизнес-проекты
12:00 | 12 июля
В 2024 году больше 84 тыс. школьников региона обучились киберграмотности на Уроках цифры и Цифровых ликбезах
11:00 | 12 июля
Телебашня в Саратове поддержит включение подсветки в Белгороде в День Прохоровского поля
10:05 | 12 июля
Саратовский православный лагерь спустя 6 лет возобновил работу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В поликлинике областной клинической больницы - новое оборудование

Новости / Здоровье
В поликлинике областной клинической больницы - новое оборудование


Офтальмологический кабинет и кабинет «Диабетическая стопа» получили новое оборудование в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом».

Уникальный аппарат ОКТ в офтальмологическом кабинете позволяет детально обследовать структуру глаза и выявлять ранние отклонения в состоянии сосудистой сетки и нервных окончаний. Картинка транслируется на монитор, где ее оценивает врач-офтальмолог. Такое исследование крайне важно для диагностики и наблюдения при диабетической ретинопатии. Показания к исследованию определяет врач после обследования и очной консультации.

В кабинете «Диабетическая стопа» современное оборудование позволяет оценить состояние чувствительности и кровотока в нижних конечностях. Опытный врач проведет диагностику диабетической стопы, выберет тактику лечения, проведет подиатрический уход за стопами. На прием к специалисту необходимо записаться сразу после того, как выявлен сахарный диабет. Врач проведет осмотр и расскажет, как правильно ухаживать за стопами и какие симптомы являются поводом для срочного обращения к врачу. При отсутствии жалоб на консультацию необходимо приходить 1 раз в год.

«В Саратовской области в настоящее время больных сахарным диабетом более 90 тыс человек. В июле 2023 года Правительством РФ принят федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», в рамках которого и было закуплено современное оборудование. Аппаратура помогает не только проводить раннюю диагностику, но и предотвращать нежелательные последствия заболевания. Следует отметить, что кабинет «Диабетическая стопа», - единственный в области, где можно получить помощь в рамках ОМС», - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.

Направление на исследования и консультацию можно получить у своего лечащего врача.