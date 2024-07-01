В Саратовской городской клинической больнице № 5 отремонтируют две женские консультации

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На ремонт 29 женских консультаций в Саратове и области по инициативе губернатора Романа Бусаргина выделено свыше 43 млн рублей.В ближайшее время приступают к ремонту двух женских консультаций в Саратовской городской клинической больнице № 5. В состав больницы входят две женские консультации, на улице Клочкова, 74 и по Рабочему проезду, 3. В настоящий момент здесь оказывают медицинскую помощь порядка 25 тысячам женщинам, наблюдаются порядка двухсот беременных.«Ремонтные работы начнутся уже в понедельник. Будут отремонтированы коридоры и холлы женских консультаций, подрядчики заменят потолочные и напольные покрытия, установят пластиковые двери, будет смонтировано новое освещение. В одной из женских консультаций будет отделено хирургическое отделение от общего коридора дополнительной пластиковой перегородкой. В другой организуют дополнительное служебное помещение путем установки пластиковых перегородок.Ремонтные работы безусловно улучшат внешний вид помещений, здесь станет комфортней находится всем – и пациенткам, и сотрудникам. И это благоприятно скажется на общей атмосфере в консультации», - поделился главный врач Марат Шамьюнов.