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«Поезд здоровья» побывал в Гагаринском районе

Новости / Здоровье
«Поезд здоровья» побывал в Гагаринском районе


Специалисты «Поезда здоровья» осмотрели жителей села Шевыревка Гагаринского района

В составе поезда работали флюорографический и маммографический медицинские комплексы. Прием проводили кардиолог, терапевт, невролог, дерматолог, окулист, онколог, хирург, а также сотрудники Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Всего за время акции обследование прошли 94 жителя, 14 из них рекомендовано обратиться на дообследование в районную или в областную клиническую больницу, троим были выданы направления на госпитализацию.

«В ходе работы специалисты выявили заболевания на ранних стадиях, некоторые были направлены на дополнительные обследования, а это значит, что заболевание будет под контролем, а в каких-то случаях наступит полное выздоровление. В этом и есть смысл работы «Поезда здоровья». Только за июнь специалисты посетили Питерский, Воскресенский, Александрово-Гайский, Ровенский и другие районы. Работа «Поезда здоровья» будет продолжена, в первую очередь в отдалённых и сельских населённых пунктах. Это важно для пожилых и маломобильных граждан», - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.