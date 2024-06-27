«Поезд здоровья» побывал в Гагаринском районе

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Специалисты «Поезда здоровья» осмотрели жителей села Шевыревка Гагаринского районаВ составе поезда работали флюорографический и маммографический медицинские комплексы. Прием проводили кардиолог, терапевт, невролог, дерматолог, окулист, онколог, хирург, а также сотрудники Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.Всего за время акции обследование прошли 94 жителя, 14 из них рекомендовано обратиться на дообследование в районную или в областную клиническую больницу, троим были выданы направления на госпитализацию.«В ходе работы специалисты выявили заболевания на ранних стадиях, некоторые были направлены на дополнительные обследования, а это значит, что заболевание будет под контролем, а в каких-то случаях наступит полное выздоровление. В этом и есть смысл работы «Поезда здоровья». Только за июнь специалисты посетили Питерский, Воскресенский, Александрово-Гайский, Ровенский и другие районы. Работа «Поезда здоровья» будет продолжена, в первую очередь в отдалённых и сельских населённых пунктах. Это важно для пожилых и маломобильных граждан», - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.