Семь лечебных учреждений отремонтируют в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения

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Ремонтные работы идут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.В ходе капитального ремонта стационарного корпуса Дергачевской районной больницы проведён демонтаж напольных, настенных покрытий, дверных проемов и потолочных конструкций первого и второго этажа. Завершаются кровельные работы. Подрядчики завершают установку новых стеклопакетов. После установки окон начнутся отделочные работы.«В рамках программы в этом году мы отремонтируем семь лечебных учреждений. В Александрово-Гайском районе в селе Камышки - отделение врача общей практики, в Балашовском – участковую больницу в селе Родничок, в Ровенском - поликлинику, в Дергачевском – стационар, в Лысогорском районе будет отремонтировано два отделения врача общей практики – в селе Большая Дмитриевка и в поселке Октябрьский, в Хвалынском – врачебная амбулатория в поселке Возрождение. Масштабные работы идут полным ходом, главные врачи осуществляют непосредственный контроль. Завершение работ запланировано на IV квартал этого года. Это значит, что жители этих населенных пунктов смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, не выезжая в областной центр или районную больницу. Это и есть цель программы модернизации - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства», - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.