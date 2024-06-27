27 июня 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 26 июня
Более 50 пациентов обследовали в Петровской поликлинике холтеровским методом
17:00 | 26 июня
Победители премии «Признание» и областного конкурса «Директор года» получили награды
16:00 | 26 июня
Саратовская общественница получила нагрудный знак «Все для Победы!»
15:00 | 26 июня
Мастера-ремесленники смогут представить свои лучшие изделия на Всероссийском фестивале «Палитра ремесел»
14:00 | 26 июня
Сегодня в Саратов прибудет Казанская икона Божией Матери
13:00 | 26 июня
На строительство служебного жилья для медиков в Балакове направят 300 млн рублей
12:00 | 26 июня
Завод в Балаково начнет поставку новых автокомпонентов для локализованного универсала
11:11 | 26 июня
Места купания в Саратовской области можно найти на Яндекс Картах
10:00 | 26 июня
Роман Ковальский: К уборке озимых зерновых планируем приступить в конце третьей декады июня
09:00 | 26 июня
В Саратовской области открыты горячие линии по вопросам ЖКХ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Более 50 пациентов обследовали в Петровской поликлинике холтеровским методом

Новости / Здоровье
Более 50 пациентов обследовали в Петровской поликлинике холтеровским методом

Благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта Президента Владимира Путина «Здравоохранение» в Петровской поликлинике активно используется новый холтер - комплекс суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления.

Это позволяет выявить нарушения в работе сердца в течение 24 часов в условиях обычной активности пациента. Данные с холтера регистрируются на носитель памяти, затем отправляются для расшифровки результата и дальнейших рекомендаций пациенту.

«Холтеровское исследование – очень эффективный метод выявления различных патологий сердечной деятельности. На сегодняшний день в Петровской поликлинике уже проведено более 50 исследований, благодаря которым выявили или предупредили развитие аритмии, стенокардии, гипертонии и ишемической болезни сердца», - прокомментировала главный врач Петровской районной больницы Галина Вольф.