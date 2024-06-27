Более 50 пациентов обследовали в Петровской поликлинике холтеровским методом

просмотров: 139

Благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта Президента Владимира Путина «Здравоохранение» в Петровской поликлинике активно используется новый холтер - комплекс суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления.Это позволяет выявить нарушения в работе сердца в течение 24 часов в условиях обычной активности пациента. Данные с холтера регистрируются на носитель памяти, затем отправляются для расшифровки результата и дальнейших рекомендаций пациенту.«Холтеровское исследование – очень эффективный метод выявления различных патологий сердечной деятельности. На сегодняшний день в Петровской поликлинике уже проведено более 50 исследований, благодаря которым выявили или предупредили развитие аритмии, стенокардии, гипертонии и ишемической болезни сердца», - прокомментировала главный врач Петровской районной больницы Галина Вольф.