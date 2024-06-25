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Нацпроект поможет саратовской птицефабрике повысить выработку на 80%

Новости
Нацпроект поможет саратовской птицефабрике повысить выработку на 80%


Участник национального проекта Президента Владимира Путина «Производительность труда» АО «Симоновская птицефабрика» приступает к внедрению улучшений на потоке по производству куриного яйца.

Рабочая группа птицефабрики совместно с экспертами Регионального центра компетенций завершила этап диагностики и планирования потока, который позволил с помощью инструментов бережливого производства выделить более 40 проблемных участков. Подготовлен план мероприятий по их устранению и повышению эффективности производственных процессов. В следующие три месяца будет реализовано 61 мероприятие.

Итогом этой работы должно стать сокращение времени производства на 83%, запасов гофротары в потоке на 72% и увеличение выработки на человека в час на 84%.

«Мы уже приступили к реализации плана мероприятий по улучшению. Внедрена система адресного хранения, разработан стандарт напольной разметки яйцесклада - нанесено уже 80%. Также мы установили паллетообмотчик максимально близко к зоне формирования паллет с готовой продукцией, сократили объём используемой в потоке гофротары, приступили к переходу на самостоятельную подготовку коробок укладчицами на линии, уйдя при этом от отдельных операций по сборке коробок и наклеиванию этикеток. Все эти мероприятия позволят нам выйти на намеченные показатели», - рассказала руководитель рабочей группы Симоновской птицефабрики Оксана Думчева.