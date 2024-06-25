Саратовские пенсионеры окунулись в виртуальную реальность

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В Саратове наградили участников Х чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров региона. В состязании приняли участие пенсионеры со всех районов области, в очередной раз продемонстрировав свою компьютерную грамотность.Победителем в номинации «Лучшее домашнее задание» стала Валентина Николаевна Райс из Энгельсского района.«Благодаря курсам компьютерной грамотности я изучала все ресурсы, возможности, Портал госуслуг. Теперь я могу записаться к врачу, узнать о налогах, оплатить ЖКХ. Интернет - это окно в мировое пространство. Это и общение с родными и друзьями, это и незаменимый учитель в освоении новых программ и даже профессий. В современном мире с компьютерами и мобильными гаджетами появляются такие возможности, о которых мы и мечтать не могли», - рассказала о своих впечатлениях Валентина Николаевна.Победу в номинациях «Работа в поисковой системе «Яндекс» и «Работа на сайте Социального фонда России» одержала Любовь Петровна Кожевникова из Балаковского района, в номинации «Информационная безопасность» победила Татьяна Владимировна Бородина из Турковского района.Памятный подарок вручили участнику, который наиболее полно раскрыл тему семьи в презентации, посвященной Году семьи, - Елене Валентиновне Шарковой из Петровского района.«Большое спасибо организаторам данного мероприятия за то, что собрали нас здесь. 2024 год объявлен Годом семьи, а семья для каждого человека является самым главным и важным в жизни. Я счастливая мама, у меня двое детей, сын и дочь, я бабушка пятерых внуков и прабабушка двух правнуков. Моими любимыми занятиями являются фото- и видеосъёмки, туристические походы и цветоводство», - поделилась Елена Валентиновна.Специальный приз получила Лариса Салиховна Давиденко из Ртищевского района, занявшая 2 место в номинации «Портал gosuslugi: мой опыт» Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2023».На торжественном награждении дополнительным бонусом для участников многоборья стала возможность погружения в виртуальную реальность, которую предоставили студенты саратовских учебных заведений.Организаторами мероприятия выступили министерство труда и социальной защиты Саратовской области, Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», Саратовский филиал публичного акционерного общества «Ростелеком».27 июня активные саратовские пенсионеры примут участие в финале XIV Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров – крупнейшего в России и мире цифрового поединка представителей старшего поколения.