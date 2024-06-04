Две семьи из Саратовской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

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Результаты полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Приволжского федерального округа, в ходе которых участники сообща выполняли интеллектуальные, спортивные, творческие задания, стали известны 2 июня. На торжественной церемонии награждения к семейным командам обратилась заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.«Стали известны имена победителей полуфинала, это 78 команд, летом они отправятся в Москву. Но хочу сказать главное – сегодня подведены итоги заключительного окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное». За три месяца мы познакомились с семьями из разных регионов нашей большой страны, все они – замечательные, талантливые, дружные и творческие. За это время мы убедились, что семьи становятся сильнее, когда работают единой командой, а в общем деле участвуют все поколения семьи. Было приятно видеть, как задания одинаково увлекают и внуков, и прабабушек. У нас есть 85-летняя бабушка из Белоруссии – она преодолела две тысячи километров, чтобы присоединиться к своим родным, которые живут в Вольске Саратовской области. 1577 семей из разных регионов встретились на площадке конкурса, и все они – победители», – отметила Оксана Ачкасова.Победителями полуфинала от Саратовской области стали семьи Анищенковых, Трофимовых; Кирюшкиных, Трудковых.Анищенковы, Трофимовы живут в Энгельсе, в свободное от работы и учебы время занимаются спортом, волонтерской и общественной деятельностью. Дети – экоактивисты и помогают с высадкой деревьев. Все семья признает: большую роль в их победе сыграла поддержка прадедушки и прабабушки, которые живут в Краснодарском крае.«Все задания в конкурсе были о том, как живет наша семья. Мы выполняли все качественно и поняли: у нас неплохо получается. Каждый друг в друге открыл что-то новое. Мы поразились тому, какие мы смелые, решительные, целеустремленные. Мы поняли, что нам все по плечу», – рассказали Анищенковы, Трофимовы.Кирюшкины, Трудковы – жители Елшанки. Мама, бабушка и дедушка – учителя. Вся семья очень гордится своим дедушкой, который был летчиком-штурманов вертолета Ми-8, совершил 325 боевых вылетов и был награжден орденом Красной Звезды.«Мы не ожидали, что пройдем к финалу. Приехали сюда за впечатлениями. Это было грандиозно. Мы радовались за всех, радовались за организацию. И вот этого настроения нам вполне бы хватило. Но так получилось, что мы еще вышли в финал. Лично я очень хотела попасть в финал только из-за того, что финал будет проходить в Москве, а моя дочь очень хочет побывать в столице нашей страны. Это будет ее первое путешествие в жизни. Победить нам помогла сплоченность. Мы не сильно волновались, потому что мы не рассчитывали на выигрыш, мы просто получали удовольствие. И это, наверное, нам помогло, потому что когда ты нервничаешь и хочешь выиграть, то нервное напряжение, оно тебя сбивает с мысли. А здесь мы просто играли, как дети», – отметила семейная команда Кирюшкиных, Трудковых.Также в полуфинале одержали победу 10 команд из Республики Удмуртия, по 8 из Нижегородской и Пензенской областей, а также Пермского края, по 7 команд из Республики Башкортостан и Самарской области, по 6 – из Республики Татарстан и Оренбургской области, 5 – из Ульяновской области, 4 – из Кировской области, по 3 – из Республик Марий Эл и Чувашия, 1 – из Республики Мордовия. В их числе 5 команд, которые соревновались в Москве, поскольку даты полуфинала в ПФО совпали со временем проведения школьных экзаменов.Среди победителей полуфинала для семей ПФО 425 человек, среди них: 151 ребенок, 152 родителя, 95 представителей поколения бабушек и дедушек, одна прабабушка. Самым юным участникам полуфинала 6 лет, а самому взрослому – 82 года. Средний возраст детей – 13 лет, родителей – 40 лет, представителей поколения бабушек и дедушек – 63 года, прабабушке – 82. В очных полуфиналах участвовали семейные команды, представляющие три поколения семьи в количестве от 4 до 6 человек.В заключительный день участников ждала образовательная и развлекательная программа. Организаторы подготовили для семей сюрприз – встречу с актрисой, стендап-комиком, телеведущей Еленой Борщевой. Она рассказала, как юмор помогает семье стать счастливой, что объединяет ее с мужем – спортсменом Валерием Юшкевичем, как они воспитывают дочерей.Основатель Института современной психологии и родологии, психогенеалог Ксения Мосунова на мастер-классе «У меня простая семья. Чем мне гордиться?» рассказала о том, что у каждой семьи, в которой друг друга любят и поддерживают, есть повод для гордости.Уже традиционно в заключительный день семейные команды выступили со своими творческими номерами – пели песни, читали стихи, танцевали, играли на музыкальных инструментах.Партнеры конкурса предлагали семьям различные мастер-классы и развлечения. Платформа ДОБРО.РФ провела экологическую акцию и пригласила желающих принять участие в благоустройстве и озеленении уфимского лимонария. На площадке конкурса были организованы мастер-классы «Семейное древо» и «Семейные портреты», на которых семьи создавали картины собственными руками из различных материалов. Кроме того, получила приз семейная команда Депутатовых, Дударенко, Ефимовых, Карпяк, победившая в спецноминации «Добро – это у нас семейное» платформы ДОБРО.РФ.Самая большая электронная библиотека ООО «Литрес» вручила каждой семейной команде промокод на бесплатную подписку на 1 месяц. Издатель Hobby World, обеспечивший команды настольными играми, подарил различные сувениры и промокоды.В рамках полуфинала работал стенд семейного сообщества Движения Первых «Родные - Любимые» на котором проходили мастер-классы, встречи с активными семьями, а также защита проектов. Специальный конкурсный трек «Родные-Любимые» – проходит при поддержке Движения Первых и объединяет 1,5 тысячи семейных сообществ. Всего к треку «Родные-Любимые» присоединились более 10 тысяч человек из 80 регионов России и 9 стран мира.Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» прошли во всех федеральных округах, а также в новых регионах страны. В мероприятиях приняли участие 1 577 семейных команд, в составе которых 8 167 человек. В финале самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» окажутся 300 семейных команд, они отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Всего участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.Победители окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное» из Саратовской области: семья Анищенковых, Трофимовых,семья Кирюшкиных, Трудковых.