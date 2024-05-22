«Поезд здоровья» проверил здоровье более 400 жителей Лысогорского района

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Сегодня специалисты работали на территории больничного городка районного поселка. Работу «Поезда здоровья» проконтролировала заместитель министра здравоохранения Асят Выкова.Все желающие, включая жителей окрестных населенных пунктов, смогли получить квалифицированную консультацию кардиолога, невролога, окулиста, онколога, хирурга, терапевта.У всех была возможность сделать флюорографию, электрокардиограмму, определить уровень глюкозы и холестерина, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать УЗИ сердца.Экспресс-обследование прошли более 400 жителей.«Реализация проекта «Поезд здоровья» в Саратовской области осуществляется при поддержке регионального министерства здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявляются начальные проявления болезни, тем успешнее проходит лечение.Были случаи, когда в ходе обследований на «Поезде здоровья» выявлялись различные патологии, подозрения на те, или иные острые состояния, например инфаркт миокарда, а своевременная медицинская помощь спасала жизнь. Это еще одно подтверждение эффективности такой выездной формы диспансеризации жителей», - поделился министр здравоохранения Олег Костин.Следите за анонсами «Поезда здоровья» и приходите проверить свое здоровье не выезжая в областной центр!