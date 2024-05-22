22 Мая 2024 СРЕДА
Новости
18:31 | 22 мая
«Поезд здоровья» проверил здоровье более 400 жителей Лысогорского района
18:17 | 22 мая
В регионах ПФО активно развиваются инновационные кластеры и усиливается кадровый потенциал
18:00 | 22 мая
В Саратовской области пройдет марафон зеленых дел
17:00 | 22 мая
На Лысогорской и Симоновской птицефабриках создают эталонные участки производства
16:30 | 22 мая
Команда Саратовской области примет участие в муниципальном инвестиционном форуме
15:30 | 22 мая
Саратовские аграрии посеяли 2 млн га яровых культур
14:13 | 22 мая
В саратовской цветочной композиции воссоздали эффект космоса
12:31 | 22 мая
В Александров-Гае состоялся фестиваль «Казачья застава»
10:00 | 22 мая
Саратовская область активно участвует в заявочных кампаниях Президентского фонда культурных инициатив
10:00 | 22 мая
Саратовская область активно участвует в заявочных кампаниях Президентского фонда культурных инициатив
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Поезд здоровья» проверил здоровье более 400 жителей Лысогорского района

Новости / Здоровье
«Поезд здоровья» проверил здоровье более 400 жителей Лысогорского района

Сегодня специалисты работали на территории больничного городка районного поселка. Работу «Поезда здоровья» проконтролировала заместитель министра здравоохранения Асят Выкова.
Все желающие, включая жителей окрестных населенных пунктов, смогли получить квалифицированную консультацию кардиолога, невролога, окулиста, онколога, хирурга, терапевта.

«Поезд здоровья» проверил здоровье более 400 жителей Лысогорского района

У всех была возможность сделать флюорографию, электрокардиограмму, определить уровень глюкозы и холестерина, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать УЗИ сердца.
Экспресс-обследование прошли более 400 жителей.
«Реализация проекта «Поезд здоровья» в Саратовской области осуществляется при поддержке регионального министерства здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявляются начальные проявления болезни, тем успешнее проходит лечение.
Были случаи, когда в ходе обследований на «Поезде здоровья» выявлялись различные патологии, подозрения на те, или иные острые состояния, например инфаркт миокарда, а своевременная медицинская помощь спасала жизнь. Это еще одно подтверждение эффективности такой выездной формы диспансеризации жителей», - поделился министр здравоохранения Олег Костин.
Следите за анонсами «Поезда здоровья» и приходите проверить свое здоровье не выезжая в областной центр!