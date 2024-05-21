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В отделении хирургии, где ежегодно проходят лечение более 1,5 тыс пациентов, будет сделан ремонт

Новости / Здоровье
В отделении хирургии, где ежегодно проходят лечение более 1,5 тыс пациентов, будет сделан ремонт


На очередном заседании областной Думы депутаты поддержали решение губернатора Романа Бусаргина о выделении средств на ремонт отделения общей хирургии № 1 Саратовской областной клинической больницы

Отделение на 35 круглосуточных коек располагается в двух блоках на шестом этаже больничного корпуса. Ежегодно здесь проходят лечение около 1,5 тысячи пациентов, почти половина из них поступает по экстренным показаниям. В отделении используются все современные методы диагностики и лечения для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи больным хирургического профиля.

«С момента постройки здания больницы в 1994 году капитальный ремонт данного подразделения не проводился ни разу.
Полученная из областного бюджета сумма в размере 19,4 млн рублей позволит провести не только ремонт палат, но и всех вспомогательных помещений с заменой инженерных систем водоотведения, водоснабжения, отопления, электроснабжения, системы пожарной сигнализации и системы вызова медицинского персонала. Общая площадь, подлежащая ремонту, составляет порядка 800 кв.м.», - прокомментировала главный врач областной клинической больницы Елена Стифорова.