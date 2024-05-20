Саратовскую разработку CardioControl высокого оценили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и академик Лео Бокерия

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Система была представлена на экспозиции саратовского минздрава в ходе Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»Мероприятие проходило с 15 по 17 мая в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор». Возглавлял делегацию министр здравоохранения Олег Костин.Здравоохранение саратовского региона представляли «Областной клинический кардиологический диспансер», Энгельсская клиническая городская больница №2 им. А.Г. Кассиля. Экспозиция была посвящена приоритетным направлениям развития саратовской медицины.Большой интерес простых посетителей и высоких гостей вызвала система CardioControl - мобильные ЭКГ-регистраторы, которые улучшают диагностику больных с нарушениями ритма сердца.Олег Костин рассказал федеральному министру здравоохранения Михаилу Мурашко, который посетил стенд, о достоинствах данной разработки.«Это мониторинг работы сердца 24/7, телеметрия в момент его нестабильной работы, возможность записи и сохранения ЭКГ в мобильном приложении, возможность отправки сохраненной ЭКГ, получение автоматического анализа и обратной связи от специалиста и даже тревожная кнопка с автоматической отправкой оповещений близким с указанием местоположения и алгоритма дальнейших действий», - рассказал Олег НиколаевичДиректор «Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия интересовался планами по внедрению данной разработки.«Разработка саратовского производителя ООО «ЦТМ» - носимые регистраторы используются в проекте Цифровой ФАП специалистами ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» для наблюдения за пациентами-жителями отдаленных районов с нарушениями ритма и после острых сосудистых событий.В ближайшем будущем мы ставим перед собой задачу оснастить все ФАПы Саратовской области данными умными приборами для улучшения диагностики и наблюдения за кардиопациентами», - подытожил министр здравоохранения Олег Костин