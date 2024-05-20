20 Мая 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:52 | 20 мая
Саратовскую разработку CardioControl высокого оценили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и академик Лео Бокерия
16:00 | 20 мая
Татьяна Богдашина -лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием "Горячее сердце"
15:00 | 20 мая
Дочь дважды Героя СССР Скоморохова посетила Саратов
13:30 | 20 мая
Региональный педагогический форум собрал более 200 педагогов-наставников
12:30 | 20 мая
В Александров-Гае состоялся фестиваль «Казачья застава»
11:24 | 20 мая
Саратовцы приняли участие в VIII Всероссийском полумарафоне ЗаБег.РФ
10:37 | 20 мая
Подведены итоги первого городского конкурса «Директор года-2024»
15:34 | 19 мая
ЖАННА АНДРИЕВСКАЯ — КАВАЛЕР "ОРДЕНА ЛАДОШКИ"
11:49 | 18 мая
В регионе станут закупать больше препаратов для льготников
17:00 | 17 мая
В Саратовской области второй раз прошел заключительный этап Олимпиады школьников по астрономии
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовскую разработку CardioControl высокого оценили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и академик Лео Бокерия

Новости / Здоровье
Саратовскую разработку CardioControl высокого оценили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и академик Лео Бокерия

Система была представлена на экспозиции саратовского минздрава в ходе Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»
Мероприятие проходило с 15 по 17 мая в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор». Возглавлял делегацию министр здравоохранения Олег Костин.

Саратовскую разработку CardioControl высокого оценили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и академик Лео Бокерия

Здравоохранение саратовского региона представляли «Областной клинический кардиологический диспансер», Энгельсская клиническая городская больница №2 им. А.Г. Кассиля. Экспозиция была посвящена приоритетным направлениям развития саратовской медицины.
Большой интерес простых посетителей и высоких гостей вызвала система CardioControl - мобильные ЭКГ-регистраторы, которые улучшают диагностику больных с нарушениями ритма сердца.

Саратовскую разработку CardioControl высокого оценили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и академик Лео Бокерия

Олег Костин рассказал федеральному министру здравоохранения Михаилу Мурашко, который посетил стенд, о достоинствах данной разработки.
«Это мониторинг работы сердца 24/7, телеметрия в момент его нестабильной работы, возможность записи и сохранения ЭКГ в мобильном приложении, возможность отправки сохраненной ЭКГ, получение автоматического анализа и обратной связи от специалиста и даже тревожная кнопка с автоматической отправкой оповещений близким с указанием местоположения и алгоритма дальнейших действий», - рассказал Олег Николаевич
Директор «Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия интересовался планами по внедрению данной разработки.


Саратовскую разработку CardioControl высокого оценили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и академик Лео Бокерия
«Разработка саратовского производителя ООО «ЦТМ» - носимые регистраторы используются в проекте Цифровой ФАП специалистами ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» для наблюдения за пациентами-жителями отдаленных районов с нарушениями ритма и после острых сосудистых событий.
В ближайшем будущем мы ставим перед собой задачу оснастить все ФАПы Саратовской области данными умными приборами для улучшения диагностики и наблюдения за кардиопациентами», - подытожил министр здравоохранения Олег Костин