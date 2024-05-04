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В 40-летней шахте хвалынской больницы впервые появится лифт

Новости / Здоровье
В 40-летней шахте хвалынской больницы впервые появится лифт


Установка лифта в Хвалынской районной больнице стала возможной благодаря субсидии, выделенной в рамках целевой региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.

Здание терапевтического отделения, где будет установлен лифт, построено в 80-х годах прошлого века. Во время строительства лифт не был установлен, шахта все эти десятилетия бездействовала. После монтажа лифтовой кабины появится возможность поднимать лежачих и маломобильных пациентов на второй и третий этаж отделения.

«Установка лифта значительно повышает комфорт пациентов и сотрудников. Предоставляет быстрый доступ на все этажи самого востребованного отделения. Со дня на день ждем получения лифта. В соответствии с утвержденным планом в июне лифт уже должен заработать», - рассказал главный врач районной больницы Рустам Бибарсов.