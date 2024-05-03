«Третье мнение» помогает саратовским врачам ставить диагнозы

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В Красноармейской районной больнице работает оборудование, подключенное к системе искусственного интеллекта (ИИ) «Третье мнение»Благодаря проекту модернизация первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в больнице работают новые рентгенаппарат и маммограф, которые подключены к искусственному интеллекту.За два месяца работы системы при помощи искусственного интеллекта было расшифровано более 2000 цифровых снимков. Почти в каждом четвертом случае была обнаружена патология.«Искусственный интеллект – это уже не фантастика. Внедрение искусственного интеллекта и цифровых сервисов активно развивается и помогает развитию здравоохранения. Третье мнение не ставит диагноз, анализируя медицинские изображения с помощью технологий компьютерного зрения, оно лишь обращает внимание врача на замеченные изменения. Обработка одного файла занимает от десяти секунд до пяти минут в зависимости от вида исследования. Это позволяет быстрее поставить диагноз и назначить лечение. Результаты работы ИИ всегда проверяет врач, последнее слово всегда за ним, а искусственный интеллект – большая помощь в оценке. Третье мнение будет все больше внедряться в практическую деятельность врачей региона», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.