Нефрологи ПФО помогают улучшить качество жизни пациентов с заболеваниями почек
В Нижнем Новгороде состоялась XII межрегиональная научно-практическая конференция по актуальным вопросам нефрологии.
На конференции с докладом выступила руководитель областного нефрологического центра Областной клинической больницы, главный внештатный нефролог Минздрава России по ПФО Наталья Петрова.
В рамках конференции нефрологи ПФО под руководством главного нефролога МЗ РФ Евгения Шилова обсудили вопросы организации амбулаторной нефрологической помощи и лекарственного обеспечения пациентов с заболеваниями почек, также у участников конференции была возможность обменяться опытом и разобрать сложные клинические случаи.
«Современная нефрология может помочь практически каждому: разработаны методики длительной защиты почек, развиваются новые диализные технологии, обыденностью становится трансплантация почки, но главное – вовремя обратиться к врачу за помощью. А уже лечащие врачи сделают все, чтобы хронические болезни минимально влияли на продолжительность и качество жизни пациентов», – прокомментировала Наталья Петрова.
Министр здравоохранения Олег Костин отметил важность участия докторов в профильных семинарах и конференциях: «Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своем докладе в ходе итоговой коллегии отметил, что увеличение ожидаемой продолжительности жизни – главная и самая трудная задача, для которой нужно использовать все резервы. Медицина – область, которая постоянно меняется и развивается. Новые методы диагностики и лечения появляются каждый год. Посещение профильных семинаров и конференций позволяет врачам быть в курсе всех последних научных исследований и достижений в медицине. Это помогает им обновлять свои знания и навыки, применять новые технологии и методики для выполнения этой задачи - улучшение качества продолжительности жизни».