23 апреля 2024 ВТОРНИК
Новости
15:00 | 23 апреля
В Ижевске стартовал окружной финал V фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»
14:00 | 23 апреля
Увеличить пенсию помогут долгосрочные сбережения
13:00 | 23 апреля
Производители беспилотников получат субсидии на 1 млн рублей
12:00 | 23 апреля
Ученые из России, Белоруси и Таджикистана объединили усилия в борьбе с терроризмом
11:00 | 23 апреля
Новые хоккейные площадки появятся в Саратове и Пугачеве
10:00 | 23 апреля
Нефрологи ПФО помогают улучшить качество жизни пациентов с заболеваниями почек
09:00 | 23 апреля
В Саратове дан старт региональному этапу Всероссийских конкурсов педагогического мастерства
16:00 | 22 апреля
Одиннадцатиклассница из Ртищево стала победительницей Всероссийской олимпиады школьников второй раз
15:00 | 22 апреля
В Саратове завершился Муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
14:00 | 22 апреля
Жителей Саратовской области ожидает первая в этом году шестидневная рабочая неделя
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Нефрологи ПФО помогают улучшить качество жизни пациентов с заболеваниями почек

Новости / Здоровье
Нефрологи ПФО помогают улучшить качество жизни пациентов с заболеваниями почек

В Нижнем Новгороде состоялась XII межрегиональная научно-практическая конференция по актуальным вопросам нефрологии.

На конференции с докладом выступила руководитель областного нефрологического центра Областной клинической больницы, главный внештатный нефролог Минздрава России по ПФО Наталья Петрова.

В рамках конференции нефрологи ПФО под руководством главного нефролога МЗ РФ Евгения Шилова обсудили вопросы организации амбулаторной нефрологической помощи и лекарственного обеспечения пациентов с заболеваниями почек, также у участников конференции была возможность обменяться опытом и разобрать сложные клинические случаи.

«Современная нефрология может помочь практически каждому: разработаны методики длительной защиты почек, развиваются новые диализные технологии, обыденностью становится трансплантация почки, но главное – вовремя обратиться к врачу за помощью. А уже лечащие врачи сделают все, чтобы хронические болезни минимально влияли на продолжительность и качество жизни пациентов», – прокомментировала Наталья Петрова.

Министр здравоохранения Олег Костин отметил важность участия докторов в профильных семинарах и конференциях: «Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своем докладе в ходе итоговой коллегии отметил, что увеличение ожидаемой продолжительности жизни – главная и самая трудная задача, для которой нужно использовать все резервы. Медицина – область, которая постоянно меняется и развивается. Новые методы диагностики и лечения появляются каждый год. Посещение профильных семинаров и конференций позволяет врачам быть в курсе всех последних научных исследований и достижений в медицине. Это помогает им обновлять свои знания и навыки, применять новые технологии и методики для выполнения этой задачи - улучшение качества продолжительности жизни».