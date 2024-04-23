Нефрологи ПФО помогают улучшить качество жизни пациентов с заболеваниями почек

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В Нижнем Новгороде состоялась XII межрегиональная научно-практическая конференция по актуальным вопросам нефрологии.На конференции с докладом выступила руководитель областного нефрологического центра Областной клинической больницы, главный внештатный нефролог Минздрава России по ПФО Наталья Петрова.В рамках конференции нефрологи ПФО под руководством главного нефролога МЗ РФ Евгения Шилова обсудили вопросы организации амбулаторной нефрологической помощи и лекарственного обеспечения пациентов с заболеваниями почек, также у участников конференции была возможность обменяться опытом и разобрать сложные клинические случаи.«Современная нефрология может помочь практически каждому: разработаны методики длительной защиты почек, развиваются новые диализные технологии, обыденностью становится трансплантация почки, но главное – вовремя обратиться к врачу за помощью. А уже лечащие врачи сделают все, чтобы хронические болезни минимально влияли на продолжительность и качество жизни пациентов», – прокомментировала Наталья Петрова.Министр здравоохранения Олег Костин отметил важность участия докторов в профильных семинарах и конференциях: «Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своем докладе в ходе итоговой коллегии отметил, что увеличение ожидаемой продолжительности жизни – главная и самая трудная задача, для которой нужно использовать все резервы. Медицина – область, которая постоянно меняется и развивается. Новые методы диагностики и лечения появляются каждый год. Посещение профильных семинаров и конференций позволяет врачам быть в курсе всех последних научных исследований и достижений в медицине. Это помогает им обновлять свои знания и навыки, применять новые технологии и методики для выполнения этой задачи - улучшение качества продолжительности жизни».