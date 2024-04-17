Саратовские медики провели более 40 операций во время работы в Сватовском районе

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Бригада под руководством главного врача Энгельсской районной больницы Елены Широких выезжали в подшефный Сватовский район.Терапевты и узкие специалисты по поручению губернатора Романа Бусаргина проводили диспансеризацию и лечение жителей в селах и в Сватово ЛНР.Офтальмолог, эндокринолог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, терапевт осмотрели и проконсультировали 1300 местных жителей, акушер-гинеколог и хирург провели более 40 операций, проведено порядка 1 тыс диагностических исследований различного профиля.Мобильными бригадами врачей уже совершено 8 выездов на территории Донецкой и Луганской республик. Проведены углубленные профилактические осмотры 13 тыс. детей и более 6 тыс. взрослых.«Работа уже отлажена. По итогам осмотров формируются списки тех, кто нуждается в дополнительных методах обследования, хирургической коррекции и проведении высокотехнологичных видов медицинской помощи, составляется перечень специалистов, необходимых для работы в следующий раз. Саратовская область в рамках шефской помощи оказывает всестороннюю поддержку жителям на новых территориях. Саратовских медиков в Сватово ждут всегда с нетерпением. Наши врачи проявляют высокую ответственность и мужество, на деле доказывают свой профессионализм. Проводимая бригадами работа бесценна и крайне необходима», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.