17 апреля 2024 СРЕДА
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11:00 | 17 апреля
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10:30 | 17 апреля
Саратовские медики провели более 40 операций во время работы в Сватовском районе
10:00 | 17 апреля
В 12 районах области начался выборочный сев
09:00 | 17 апреля
Лидеры национальных общин осудили хулиганскую выходку в Саратове
18:00 | 16 апреля
В селе Усовка Воскресенского района возводится новый ФАП
17:30 | 16 апреля
В Саратове наградили командира ОМОН
17:00 | 16 апреля
Новая выставка в музее боевой и трудовой славы рассказывает о Героях-саратовцах
16:00 | 16 апреля
Четыре медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на Открытом Кубке по конному спорту
15:00 | 16 апреля
Депутат облдумы поблагодарил полицейских за задержание всех участников драки на проспекте Столыпина
14:00 | 16 апреля
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские медики провели более 40 операций во время работы в Сватовском районе

Новости / Здоровье
Саратовские медики провели более 40 операций во время работы в Сватовском районе

Бригада под руководством главного врача Энгельсской районной больницы Елены Широких выезжали в подшефный Сватовский район.
Терапевты и узкие специалисты по поручению губернатора Романа Бусаргина проводили диспансеризацию и лечение жителей в селах и в Сватово ЛНР.
Офтальмолог, эндокринолог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, терапевт осмотрели и проконсультировали 1300 местных жителей, акушер-гинеколог и хирург провели более 40 операций, проведено порядка 1 тыс диагностических исследований различного профиля.
Мобильными бригадами врачей уже совершено 8 выездов на территории Донецкой и Луганской республик. Проведены углубленные профилактические осмотры 13 тыс. детей и более 6 тыс. взрослых.

Саратовские медики провели более 40 операций во время работы в Сватовском районе

«Работа уже отлажена. По итогам осмотров формируются списки тех, кто нуждается в дополнительных методах обследования, хирургической коррекции и проведении высокотехнологичных видов медицинской помощи, составляется перечень специалистов, необходимых для работы в следующий раз. Саратовская область в рамках шефской помощи оказывает всестороннюю поддержку жителям на новых территориях. Саратовских медиков в Сватово ждут всегда с нетерпением. Наши врачи проявляют высокую ответственность и мужество, на деле доказывают свой профессионализм. Проводимая бригадами работа бесценна и крайне необходима», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.