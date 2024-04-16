Четыре медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на Открытом Кубке по конному спорту

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В Химках (Московская область) завершился Открытый традиционный Кубок по конному спорту имени Петра Гурвича для лиц с ограниченными возможностями здоровья.Саратовскую область представляли воспитанники филиала детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» из Маркса. Все они завоевали награды турнира.В соревнованиях по Паралимпийской программе «Выездка» во II уровне Мария Тимашева завоевала золотую медаль.В соревнованиях по правилам Специальной Олимпиады Алексей Морозов в уровне ВI «Выездка» завоевал бронзовую медаль, в уровне ВI «Трейл» или «Рабочая тропа» стал серебряным призёром.Татьяна Ерохова в уровне СI «Выездка» и «Трейл» или «Рабочая тропа» заняла второе место.Тренируются спортсмены под руководством тренера-преподавателя Юлии Ворона.