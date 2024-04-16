16 апреля 2024 ВТОРНИК
Новости
16:00 | 16 апреля
Четыре медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на Открытом Кубке по конному спорту
15:00 | 16 апреля
Депутат облдумы поблагодарил полицейских за задержание всех участников драки на проспекте Столыпина
14:00 | 16 апреля
Ретропоезд «Воинский эшелон» посетит 8 железнодорожных станций в Саратовской области
13:00 | 16 апреля
В Волгу в рамках экологической акции выпустили 28 тысяч мальков рыбы
12:00 | 16 апреля
На новой лапароскопической стойке в Лысогорской районной больнице хирурги провели первую операцию
11:10 | 16 апреля
На выставке «Россия» показали первый полет курсанта Юрия Гагарина
10:30 | 16 апреля
Гран-при региональной Студенческой весны - 2024 у ПИУ им. П.А. Столыпина
09:58 | 16 апреля
25 образовательных учреждений уже завершили ремонтные работы по региональной программе
18:00 | 15 апреля
В Энгельсе заменят изношенный участок самотечного коллектора в 320 метров
17:30 | 15 апреля
В Перми наградили победителей и призеров Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Четыре медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на Открытом Кубке по конному спорту

Новости
Четыре медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на Открытом Кубке по конному спорту


В Химках (Московская область) завершился Открытый традиционный Кубок по конному спорту имени Петра Гурвича для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Саратовскую область представляли воспитанники филиала детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» из Маркса. Все они завоевали награды турнира.

В соревнованиях по Паралимпийской программе «Выездка» во II уровне Мария Тимашева завоевала золотую медаль.

В соревнованиях по правилам Специальной Олимпиады Алексей Морозов в уровне ВI «Выездка» завоевал бронзовую медаль, в уровне ВI «Трейл» или «Рабочая тропа» стал серебряным призёром.

Татьяна Ерохова в уровне СI «Выездка» и «Трейл» или «Рабочая тропа» заняла второе место.

Тренируются спортсмены под руководством тренера-преподавателя Юлии Ворона.